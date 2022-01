No way home domine le box-office pour le quatrième week-end consécutif – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Spider-Man a dominé le box-office nord-américain pour le quatrième week-end consécutif, ajoutant 33 millions de dollars supplémentaires, selon les estimations du studio dimanche. Avec 668,8 millions de ventes de billets en Amérique du Nord à ce jour, Spider-Man: No Way Home est désormais la sixième sortie la plus rentable de tous les temps à l’échelle nationale. À l’échelle mondiale, avec 1,5 milliard et plus, il se classe huitième.

Le seul nouveau film majeur ce week-end était The 355 d’Universal, un thriller original d’espionne avec Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger et Penelope Cruz, qui a fait ses débuts à la troisième place avec 4,8 millions de dollars dans 3 1 145 cinémas nord-américains.

Le film réalisé par Simon Kingberg était à la traîne du long métrage d’animation Sing 2, également distribué par Universal, qui a rapporté environ 12 millions de dollars lors de son troisième week-end en salles, portant son total mondial à 19,8 millions.

Avec l’augmentation des cas de coronavirus due à l’omicron, Hollywood a commencé 2022 avec prudence. La plus grande sortie de janvier, le spin-off de Spider-Man Morbius, a été reportée à avril.

« Il y a un peu d’incertitude sur le marché à cause de la variante omicron », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste des médias chez Comscore. « Les studios veulent protéger les joyaux de la couronne et leur donner les meilleures chances de succès au cinéma. Un tel retard montre qu’ils n’abandonnent pas les salles. Mais les studios sont très conscients de ce marché et de ce que pourraient être les défis. »

Estimation des ventes de billets du vendredi au dimanche dans les cinémas aux États-Unis et au Canada, selon Comscore :

1. Spider-Man : No Way Home, 33 millions de dollars.

2. Chantez 2, 12 millions

3. Les 355, 4,8 millions

4. L’homme du roi, 3,4 millions

5. Underdog américain, 2,4 millions

6. Les résurrections matricielles, 1,9 million de dollars

7. West Side Story, 1,4 million

8. Ghostbusters : Afterlife, 1,1 million

9. Pizza à la réglisse, 1 million

10. Maison Gucci, 632 348 $

Avec des informations de Cependant