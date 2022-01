No Way Home en streaming sur Disney Plus ?

Spider-Man: No Way Home entame son cinquième week-end, ce qui devrait ajouter plus d’argent à ses coffres. Le film est la première sortie pandémique à dépasser 1 milliard de dollars au box-office, après avoir dépassé 1,53 milliard de dollars. Ce n’est guère une surprise pour quiconque connaît les énormes fuites et rumeurs de No Way Home qui ont précédé la première du film. Mais tout le monde n’ira pas voir le film dans les salles, car la pandémie de coronavirus continue de faire rage à travers le monde. D’innombrables personnes attendent avec impatience la sortie de No Way Home Disney Plus. Sans parler de tous les fans qui souhaitent revoir le hit du MCU depuis chez eux afin de pouvoir faire une pause et rembobiner le film aussi souvent qu’ils le souhaitent.

La bonne nouvelle est que nous avons déjà des dates pour la sortie numérique de No Way Home. La mauvaise nouvelle est que les abonnés Disney Plus attendent une longue attente.

L’accord de streaming Sony et Disney

À la mi-avril 2021, Disney et Sony ont annoncé un accord de licence de contenu pluriannuel pour le streaming américain. Cela comprenait les droits télévisés des nouvelles sorties en salles de Sony. L’accord couvrait tous les Sony Pictures de 2022 à 2026 pour les films suivant la fenêtre Pay 1 TV.

À l’époque, nous avions expliqué que ce n’était pas nécessairement une bonne nouvelle pour les fans de No Way Home. L’ordre de distribution des films Sony suivrait un chemin précis : Lancement en salles, vidéo domestique et Netflix (fenêtre Pay 1). Ce n’est qu’alors que les abonnés Disney Plus et Hulu obtiendront les mêmes films Sony. Cela signifie qu’un film Sony aura besoin d’environ neuf mois pour atteindre Disney Plus, qui abrite tous les films MCU autres que les films Spider-Man.

Disney et Sony n’ont fait aucune référence spécifique à No Way Home lors de l’annonce de l’accord Disney Plus. Mais nous avons tous supposé que l’accord préparait le terrain pour l’arrivée de Spider-Man Disney Plus.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la scène de combat No Way Home Source de l’image: Sony

Avance rapide jusqu’à la mi-janvier 2022, et nous avons déjà les premières estimations de date de sortie pour le streaming No Way Home. Malheureusement, vous ne verrez pas de sitôt le dernier Spider-Man sur Disney Plus. Mais l’espoir n’est pas tout perdu.

Par ComicBook, No Way Home frappera Starz et Netflix avant d’atteindre Disney Plus. Cela signifie que No Way Home pourrait ne pas atteindre Disney Plus avant 2023.

Vudu de Fandango a révélé que No Way Home sera disponible sur la plateforme dans les semaines à venir. Il n’y a pas de date de sortie pour la version numérique de No Way Home, bien que le 28 février ait été mentionné dans les rapports précédents. Mais la sortie numérique précédera la fenêtre de streaming.

Cependant, la version numérique de No Way Home est maintenant disponible en précommande. Selon Murphy’s Multiverse, les précommandes sont en direct pour les versions No Way Home SD, HDX et 3K UHD. Chacun d’eux coûte 19,99 $. Vous devriez également trouver le film disponible en précommande sur iTunes, Google Play et le Microsoft Store.

Sony et Marvel n’ont encore fait aucune annonce officielle concernant la sortie numérique de No Way Home. Une fois qu’ils auront publié les informations de streaming de No Way Home, nous saurons peut-être combien de temps il faudra à Disney Plus pour les obtenir.