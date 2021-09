No Way Home ‘essaye de ne pas nier son camée surprise

Les fuites de Spider-Man: No Way Home continuent d’affluer, confirmant apparemment la grande surprise du film. La première bande-annonce a confirmé que le film Marvel sera une aventure multivers, quelque chose que nous savons depuis longtemps. Il a également confirmé un méchant inattendu et taquiné un autre antagoniste éminent de Spider-Man. Les deux proviennent des projets autonomes Spider-Man de Sony. L’implication est que les précédents acteurs de Spider-Man reviendront pour aider Peter Parker (Tom Holland) du MCU à mettre de l’ordre dans l’univers. C’est aussi quelque chose que nous savons depuis presque un an. Non seulement cela, mais No Way Home comportera également au moins un caméo passionnant. Cet acteur en question a actuellement du mal à nier son implication dans le nouveau film Spider-Man, et tout cela est assez amusant.

Les spoilers potentiels de Spider-Man: No Way Home suivent ci-dessous.

Le grand casting de No Way Home

Spider-Man 3 sera un film énorme en ce qui concerne le nombre de héros et de méchants que nous verrons s’affronter. Les Sinister Six sont les méchants de No Way Home, et la première bande-annonce en a déjà taquiné cinq. Le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) aide Peter à les repousser, quelque chose que nous avons déjà vu dans la bande-annonce. Et puis nous allons demander à Tobey Maguire et Andrew Garfield d’apporter leurs variantes de Spider-Man des précédents films Sony.

Il y a au moins un autre super-héros dans le coin de Spidey, mais le personnage pourrait ne pas être en mesure d’aider. Ou, du moins, les fuites actuelles ne disent rien à propos de Matt Murdock (Charlie Cox) faisant autre chose pour Peter Parker que de l’aider avec ses problèmes juridiques.

Charlie Cox serait une apparition surprise dans No Way Home. Mais les fans de Spider-Man qui ont suivi de près les rumeurs savent que Cox est déjà apparu dans diverses fuites. Les grondements les plus récents indiquent que Marvel veut donner à Daredevil un redémarrage en douceur. Les personnages resteront en place, tout comme l’histoire générale – Vincent D’Onofrio pourrait même bientôt apparaître dans Hawkeye. Mais l’émission Netflix Daredevil ne sera pas canon dans la prochaine série télévisée Marvel.

Garder les camées No Way Home secrets n’est pas facile

Cox apparaîtra également dans une nouvelle série télévisée intitulée Kin qui sera diffusée le 9 septembre sur AMC. Cela n’a rien à voir avec le MCU ou Marvel. Mais l’acteur a fait quelques interviews pour promouvoir la nouvelle émission télévisée. Sans surprise, les gens ont demandé s’il était dans Spider-Man 3. Comme vous pouvez le voir dans l’interview vidéo ci-dessous, Cox fait un travail terrible en essayant de le nier. Il ne nie pas son implication dans Spider-Man 3, mais il ne confirme pas non plus le caméo. Cox a clairement du mal à garder un visage impassible, et le tout est hilarant.

il n’y a aucun moyen que Charlie Cox ne soit pas dans No Way Home, le mec n’arrêtait pas de trébucher sur lui-même et disait qu’il ne voulait pas tout gâcher de toute façon et c’est difficile d’en parler et que nous devrons juste attendre et voir pic.twitter.com/BlAvsoXTt6 – Luke (@qLxke_) 1er septembre 2021

Andrew Garfield a traversé une épreuve similaire plus tôt cette année, mais il semblait un peu plus convaincant que Cox. Depuis lors, nous avons vu des preuves irréfutables que Garfield apportera sa version de Peter Parker de The Amazing Spider-Man au MCU.

De retour à Cox, les fans pensent que l’acteur apparaît dans la première bande-annonce de No Way Home. C’est la scène où la police interroge Peter pour savoir s’il a tué Mysterio (Jake Gyllenhaal) dans Far From Home. On ne voit que les avant-bras d’un personnage qui pourrait s’avérer être Murdock.

L’acteur a été plus catégorique en niant son apparition dans la bande-annonce de No Way Home. “Je peux vous promettre que ce ne sont pas mes avant-bras”, a déclaré Cox à ComicBook. C’est peut-être vrai. Quelqu’un d’autre aurait pu remplacer Cox pour tourner cette scène particulière.

Il faudra attendre le 17 décembre pour savoir si Cox est ou non dans No Way Home. C’est probablement le genre de camée que Marvel éviterait de révéler dans les bandes-annonces.