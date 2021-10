No Way Home est aussi épique que Endgame, selon le réalisateur Jon Watts

Spider-Man: No Way Home est l’un de ces films MCU qui se vendent. Ce n’est pas seulement parce que Spider-Man est le personnage Marvel le plus populaire. Si tel était le cas, Homecoming et Far From Home auraient été des succès encore plus importants qu’ils ne l’ont été. C’est parce que la suite de No Way Home est une histoire que personne n’a racontée dans un format d’action réelle. Nous avions un long métrage d’animation Spider-verse qui fonctionnait extrêmement bien. Mais c’est un film autonome de Sony qui n’a rien à voir avec le MCU. No Way Home sera la première histoire multivers de Spider-Man en direct du MCU, ce qui rend le film si excitant. Et c’est pourquoi Jon Watts a probablement raison lorsqu’il dit que No Way Home est essentiellement Spider-Man: Endgame.

Avant la pandémie, No Way Home aurait extrêmement bien réussi au box-office. Le week-end d’ouverture aurait probablement établi des records pour les films Spider-Man. Et le film aurait facilement rapporté 2 milliards de dollars au box-office. Mais nous vivons à des époques différentes, et No Way Home ne fera que battre des records de pandémie.

Quel que soit le contexte, No Way Home se vend. Le grand spoiler multivers du film a fuité il y a des mois. Fuite après fuite, nous avons appris que Tom Holland ne serait pas le seul Peter Parker dans l’histoire. Tobey Maguire et Andrew Garfield visiteront le MCU depuis leurs réalités, unissant leurs forces à celles du Hollandais Parker. C’est le genre de spoiler No Way Home important qu’il est presque impossible d’éviter, car tout le monde en a parlé.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : teaser de Doc Ock. Source de l’image : Sony et Marvel

No Way Home se vend

En conséquence, le film a fait parler de lui pendant la majeure partie de l’année. Et le bavardage s’est intensifié ces derniers mois, certaines des grosses fuites ayant chuté juste après l’arrivée de la première bande-annonce. Sony a frappé certains d’entre eux avec des revendications de droits d’auteur, disant effectivement au monde que les images montrant Garfield et Maguire sont réelles.

Si jamais il y avait un film aussi populaire auprès des fans, c’était Avengers : Endgame. Tout comme No Way Home, une quantité massive de fuites a chuté avant la sortie de Endgame. Ces fuites nous ont dit que de nombreux Avengers morts apparaîtraient dans Endgame, bien qu’ils soient morts dans Infinity War. L’effet sur le box-office a été énorme. Tous les fans de MCU voulaient regarder le film au cinéma.

Avec tout cela en tête, il n’est pas surprenant de voir que Sony et Marvel ne sont pas pressés de lancer la campagne marketing. Nous n’avons même pas d’affiche pour le film, à moins de deux mois de sa sortie.

Mais Sony et Marvel reprennent lentement leurs efforts de marketing. Nous verrons beaucoup d’interviews avec les acteurs et l’équipe. Nous aurons également plus de vidéos No Way Home à l’approche du 17 décembre. Mais c’est Empire qui donne le ton. Le magazine taquine son édition de décembre, qui comportera deux couvertures passionnantes de No Way Home.

Spider-Man : Fin de partie

Empire a publié des images de No Way Home et des extraits des interviews qui paraîtront dans le numéro de décembre. Dans ces interviews, le réalisateur Jon Watts a déclaré qu’ils « essayent vraiment d’être ambitieux » avec le film :

Quelle ambition ? « C’est ‘Spider-Man: Endgame' », dit-il en riant, mais apparemment sans plaisanter. Une partie de cette ambition ? Présenter des méchants familiers des précédents films de Spider-Man qui, jusqu’à présent, ne faisaient pas partie de l’univers interconnecté de Marvel Studios Marvel, y compris Otto Octavius ​​d’Alfred Molina (alias Doctor Octopus, alias Doc Ock), qui menaçait autrefois Tobey Maguire Peter Parker est de retour dans Spider-Man 2 de Sam Raimi.

Comparaison de fin de partie mise à part, la couverture par Empire de No Way Home abordera le gros éléphant dans la pièce, comme on le voit ci-dessus. Nous avons vu Tom Holland commenter son travail avec Alfred Molina, et il en parlera également dans les interviews d’Empire :

« Quand j’ai eu l’idée pour la première fois, je me suis dit: » Wow, ce serait génial si nous pouvions réussir « », a déclaré Spidey lui-même, Tom Holland, à propos de la perspective de faire venir d’anciens ennemis célèbres. « Mais il n’y a aucun moyen que cela fonctionne. Vous n’allez tout simplement pas être en mesure d’amener tout le monde à faire ce qu’il doit faire. Cela n’arrivera tout simplement pas. Mais c’est arrivé. Et c’est fou.

Empire confirmera-t-il réellement que Garfield et Maguire sont dans le film ? L’article teaser ne le dit pas, et nous ne pouvons que spéculer sur le sujet. Si Sony publie une autre bande-annonce qui montrera les trois versions de Spider-Man d’ici décembre, le magazine devrait la couvrir. Mais ce n’est pas vraiment nécessaire. No Way Home a atteint les mêmes niveaux que Endgame en matière de buzz, même sans grosses confirmations.

En supposant que Sony ne le retarde pas à nouveau, Spider-Man: No Way Home sortira le 17 décembre.