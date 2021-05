No Way Home ‘est définitivement ruiné – .

Spider-Man: No Way Home sortira le 17 décembre, en supposant que rien d’inattendu n’oblige Sony et Marvel à retarder à nouveau le film. Et Sony a déjà une tâche difficile à accomplir. Le studio devra bientôt lancer la commercialisation officielle du film et sortir la première bande-annonce. À première vue, Sony tentera de protéger jusqu’au bout le secret le moins bien gardé de Spider-Man 3, une tâche plus difficile qu’il y a quelques années lorsque Far From Home a fait ses débuts. Spider-Man 2 a conclu la saga Infinity War, en lançant quelques mois après Avengers: Fin de partie. Mais le marketing pour Loin de chez soi a commencé avant la première de Fin du jeu, alimentant davantage les spéculations selon lesquelles les Avengers morts reviendraient à la vie. Au moment où Sony a sorti la première bande-annonce de Far From Home, des mois avant Fin du jeu, Peter Parker de Tom Holland était toujours très, très mort. Mais nous savions que Far From Home avait eu lieu après Endgame dans la chronologie du MCU, grâce aux commentaires plus anciens des dirigeants de Sony. Cela signifiait que les personnes qui avaient été enlevées par Thanos dans Infinity War allaient évidemment être ramenées à la vie dans Fin du jeu.

No Way Home sera un film encore plus critique de Spider-Man que les épisodes précédents, préparant le terrain pour un scénario massif qui s’étendra sur divers films et séries télévisées MCU. C’est ce que disent toutes les fuites, et nous avons de nombreuses preuves pour les étayer. Mais Sony pourrait essayer de protéger le secret le plus mal gardé de Spider-Man: No Way Home jusqu’à la toute fin. Attention, beaucoup de Spoilers de Spider-Man 3 Suivre ci-dessous.

Le refus d’Andrew Garfield de jouer sa version de Spider-Man dans No Way Home est absolument hilarant. C’est également à égalité avec ce que d’autres acteurs embauchés pour jouer aux super-héros du MCU ont fait dans le passé, nous ne pouvons donc pas lui en vouloir. Mais nous avons vu des preuves indiquant que Garfield est dans le film. Il en va de même pour Tobey Maguire, qui jouera également son Spider-Man dans le film.

Nous savons depuis des mois que les méchants des précédents films de Sony Spider-Man seront de retour pour No Way Home. Jamie Foxx a confirmé qu’il jouerait à l’électro. Nous avons ensuite appris qu’Alfred Molina reviendrait en tant que Doc Ock, et l’acteur a tout confirmé dans une interview il y a quelques semaines, en plaisantant que son implication dans le film est un secret de polichinelle.

Sony fait tout ce qui est en son pouvoir pour amener ces acteurs à nier leur implication, ils ne seront probablement pas montrés dans le marketing, tout cela pour essayer de garder l’élément de surprise. En d’autres termes, Garfield est un mauvais acteur ici et Josh le sait. https://t.co/O2xidvFevT – Skyler Shuler (@SkylerShuler) 4 mai 2021

Le déni de Garfield a incité Skyler Shuler à dire sur Twitter que «Sony fait tout ce qui est en son pouvoir pour amener ces acteurs à nier leur implication, ils ne seront probablement pas montrés dans le marketing, tous pour essayer. [to] gardez l’élément de surprise. Shuler vient de TheDisInsider, mais on ne sait pas s’il ne fait que spéculer ou s’il a accès à des informations privilégiées qui confirment que Garfield et Maguire rejoignent la Hollande dans cette histoire multivers de Spider-Man 3.

Tom Holland a nié avoir également rencontré Garfield et Maguire, donc Garfield n’est pas le premier acteur de Spider-man à répondre à cette série de questions.

Il est évident à ce stade que Sony est loin d’être prêt à commencer à promouvoir No Way Home. Le film n’a obtenu de noms que lors de la journée des investisseurs de Disney à la mi-décembre et dans la vidéo promotionnelle de Marvel publiée il y a quelques jours. Marvel a utilisé le clip pour publier les premières images d’Eternals jamais montrées, mais il n’incluait aucune image ou scène de No Way Home. Cela semble indiquer que Sony essaie effectivement de protéger cet énorme secret de Spider-Man 3 qui n’est plus si secret.

Spider-Man: No Way Home sera un film multivers qui fera progresser les intérêts de Sony et de Marvel. Kevin Feige and Co. a déjà jeté les bases du multivers avec Doctor Strange, les films Ant-Man et Endgame. MCU Phase 4 plongera encore plus profondément dans le multivers, et cela ressort clairement du titre du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) va également apparaître dans Spider-Man 3.

D’un autre côté, Sony a déjà un succès multivers impressionnant entre les mains avec Spider-Man: Into the Spider-Verse. Spider-Man 3 lui donnera une chance d’offrir aux fans une version live-action de cela. Ce ne sera pas une histoire de Mike Morales, mais No Way Home aidera Sony à lier les films précédents de Spider-Man au MCU et à enrichir son propre univers cinématographique basé sur Spider-Man, le SPUMC.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas inattendu de voir Sony essayer de protéger cette énorme surprise de l’intrigue No Way Home. Le tout profite également à Marvel, qui est réputé pour faire tout son possible pour garder ses secrets. Mais la surprise est déjà gâchée. Tout comme nous savions en 2018 que les Avengers morts seraient ressuscités dans Fin du jeu, y compris Peter Parker, nous savons maintenant que No Way Home comportera trois versions différentes de Spider-Man combattant des ennemis multivers. Cela ne rend pas la prochaine suite de Spider-Man moins intéressante. Après tout, Endgame était incroyablement divertissant même si nous savions que la plupart des héros seraient ressuscités.

