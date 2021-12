No Way Home ‘est déjà à Cuevana, selon les utilisateurs – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

« Spider-Man: No Way Home » est déjà à Cuevana selon les utilisateurs des réseaux sociaux, faisant du nom de la page une tendance.

Après la première de « Spider-Man: No Way Home » et l’excitation qui l’entoure, certains utilisateurs ont signalé que le nouveau film Marvel et Sony était déjà à Cuevana.

Cuevana est un site Internet où vous pouvez voir gratuitement diverses séries et films, certains d’entre eux sont enregistrés dans les salles de cinéma dès le jour de la première.

Comme cela s’est apparemment produit à cette occasion, tant d’utilisateurs qui n’ont pas pu aller au cinéma célèbrent déjà ce fait.