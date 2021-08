No Way Home’ explorera le multivers de Marvel

Marvel et Sony ne sont toujours pas prêts à sortir une bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Ce n’est pas nécessairement parce qu’ils craignent de gâcher le grand secret du film. Nous avons entendu pendant des mois que No Way Home sera une histoire multivers où plusieurs variantes de Spider-Man combattront les méchants des films précédents, même ceux qui ne sont pas MCU. Si quoi que ce soit, ces gros spoilers multivers inciteront les fans à regarder encore plus No Way Home dans les cinémas. C’est là que réside le problème avec le retard de la remorque.

Marvel et Sony envisagent peut-être un retard de sortie du film, auquel cas une bande-annonce n’est pas encore nécessaire. Pendant que nous attendons plus de clarté sur la sortie de No Way Home, davantage de discussions multiversales des dirigeants de Marvel semblent cimenter l’idée que le nouveau film Spider-Man sera la première histoire de Spider-Verse en direct. Remarquez, quelques spoilers suivront ci-dessous.

Le multivers caché de Marvel

Lorsque Marvel a annoncé la phase 4 du MCU fin juillet 2019, Spider-Man 3 n’était même pas l’un des titres mentionnés par Kevin Feige sur scène. Nous avons appris plus tard que Sony et Disney se disputaient l’avenir de Spider-Man dans le MCU, et il y avait une chance que Spider-Man 3 ne fasse pas partie de l’univers Marvel.

Il est également important de se rappeler qu’à l’époque, nous n’avions aucune idée du rôle que jouerait le multivers dans la phase 4. Le seul titre dont nous savions avec certitude qu’il s’agissait d’une histoire multivers était celui avec le mot «multivers» dedans – Docteur Strange dans le multivers de la folie.

La pandémie de coronavirus a retardé toute la phase 4 et forcé Marvel à remanier ses plans de sortie, No Way Home inclus. C’est ainsi que nous avons appris que davantage de films et d’émissions de télévision exploreraient le multivers. Ce n’était pas seulement la suite de Doctor Strange.

Les titres multivers que nous connaissons

Nous pensions que WandaVision ouvrirait le multivers, mais cela n’a pas vraiment fonctionné. C’est Loki depuis le début qui a “libéré” la chronologie sacrée dans le chaos, libérant le multivers de Marvel.

Tout comme les premières émissions de MCU ont été créées sur Disney Plus, un nombre croissant de rumeurs nous ont dit que Spider-Man: No Way Home serait une histoire multivers Marvel. Cela serait directement lié à Multiverse of Madness, qui serait lié à Loki et WandaVision.

Comment la TVA vit la chronologie sacrée se déchaîner dans la finale de Loki. Source de l’image : Marve Studios

Ensuite, il y a, bien sûr, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, où Kang (Jonathan Majors) apparaîtra.

Enfin, après la finale de Loki, Marvel a confirmé que le What If…? série d’anthologies racontera des histoires multivers.

L’écrivain de Loki Michael Waldron a récemment confirmé qu’il avait collaboré avec l’équipe de No Way Home pour s’assurer que tout se met en place. Waldron a travaillé sur deux histoires multivers Marvel, dont Loki et Doctor Strange dans le multivers de la folie. La seule raison de parler aux écrivains de No Way Home serait de s’assurer que le multivers fonctionne. Ce ne sont que des spéculations basées sur ce que l’écrivain a dit dans une interview. Mais un autre dirigeant de Marvel fournit des preuves similaires.

Comment No Way Home s’intègre-t-il?

Et qu’est-ce qui se passerait si…? le producteur exécutif Brad Winderbaum a répondu aux questions multivers dans une interview avec ComicBook. Winderbaum a déclaré que lorsqu’il avait planifié Et si… ?, il avait rencontré les équipes Loki et WandaVision de Marvel.

“Nous avons rencontré l’équipe Loki et Stephen Broussard et Kevin Wright et j’aurais de nombreuses conversations sur le Multivers et son fonctionnement et les délais des branches, les événements Nexus”, a déclaré Winderbaum. « Même chose avec Mary Livanos sur WandaVision. Et je pense que nous établissons non seulement comment ces choses seraient connectées, mais aussi le livre de règles pour toutes les histoires que nous racontons dans le multivers à l’avenir. Je veux dire, c’est passionnant, nous sommes au milieu de ça. Je vais vous le dire. Nous sommes au milieu de ça maintenant. »

L’exécutif n’a peut-être pas nommé explicitement No Way Home ici. Mais Winderbaum offre la même image générale que Waldron. Les dirigeants impliqués dans divers projets multivers de Marvel se sont interfacés pendant la production pour garantir la cohérence des histoires.

Le Et si… ? l’équipe a rencontré Loki et WandaVision. Séparément, l’écrivain Loki et Multiverse of Madness a rencontré l’équipe de No Way Home. Quelque chose de grand se prépare ici. Surtout si l’on considère que nous sommes “au milieu de ça maintenant”.

Séparément, Winderbaum a taquiné que tout ce qui se passe dans Et si…? peut être utilisé dans le MCU. Il faisait référence aux personnages et aux événements qui pourraient faire le saut vers les films d’action réelle. “Oui. Je pense qu’il y a toujours une chance. Et c’est animé, bien sûr, mais ça fait partie du MCU. Et comme vous le savez bien, une fois que vous êtes dans le bac à sable, n’importe qui peut jouer avec ce jouet.

Spider-Man 3 a une date de sortie le 17 décembre, en supposant que Sony et Marvel ne la retarderont pas. Un nouveau Et si… ? l’épisode est diffusé tous les mercredis sur Disney Plus.

