No Way Home fuit encore

L’avalanche de fuites de Spider-Man: No Way Home se poursuit dans ce qui est probablement la meilleure et la pire chose qui puisse arriver pour le prochain film MCU de Sony et Marvel. Le plus gros détail de l’intrigue du film a été divulgué il y a des mois, et plus nous nous rapprochons de la date de sortie, plus les fuites sont importantes. Tout le monde sait que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film, et les démentis sont hilarants. Dire à quelqu’un que les anciens Spider-Men sont sur le point de rejoindre Tom Holland dans le MCU n’est même pas un vrai spoiler. Et cela ne gâchera l’expérience de personne dans les théâtres non plus. Mais nous avons eu d’importantes fuites de complot ces derniers jours, que nous traitons comme des spoilers massifs. Ceux-ci peuvent et vont gâcher No Way Home pour vous. Maintenant, un autre exemple est la nouvelle fuite détaillant les costumes de Spider-Men et de méchant que nous sommes sur le point de voir.

L’énorme complot de No Way Home fuit

Toutes ces fuites vendent probablement plus de billets pour No Way Home que la campagne marketing officielle ne le fera jamais. Sony et Marvel surfent sur la vague des spéculations constantes sur Spider-Man depuis des mois maintenant, sans publier de matériel promotionnel pour le film. Nous n’avons même pas d’affiche pour No Way Home, avec moins de deux mois avant la date de première du 17 décembre.

Juste cette semaine, nous avons assisté à une autre série de fuites massives de No Way Home, juste au moment où le numéro de décembre d’Empire est sorti. Le magazine a fourni de nombreuses images exclusives de No Way Home et des interviews avec les acteurs et l’équipe. Surtout, Empire n’a pas été en mesure de confirmer que les autres Spider-Men sont dans No Way Home. Mais les fuites ont réglé cela.

Nous avons appris la fin de No Way Home après que Redditors ait utilisé une fuite récente pour passer au peigne fin des rumeurs plus anciennes remontant au milieu de l’été. Nous pensons savoir comment le film se termine, qui meurt et qui apparaîtra dans l’une des scènes post-générique. Les mêmes collections de fuites ont révélé comment les trois Spider-Men se rencontreraient pour la première fois. C’est Ned (Jacob Batalon) qui fait en quelque sorte rencontrer les trois variantes de Peter Parker. Et Ned ouvrira d’une manière ou d’une autre des portails à l’aide d’un anneau de fronde que Peter de Holland glisse du docteur Strange (Benedict Cumberbatch).

Séparément, des images inédites de No Way Home ont été divulguées expliquant pourquoi Holland aura un costume noir et or.

Pourquoi les combinaisons Spider-Men sont importantes

Nous avons appris plus tôt cet été que nous verrions plusieurs costumes dans No Way Home. Nous supposions à l’époque que le public aurait besoin d’identifier facilement les trois Spider-Men. Cela peut être difficile lorsqu’ils apparaissent tous dans la même scène, tous portant leurs masques. D’un autre côté, nous savons d’Empire qu’il y aura des scènes où au moins une variante de Spider-Man ne portera pas son masque.

Image de Spider-Man : No Way Home du magazine Empire. Source de l’image : Empire

Par conséquent, ce n’est pas seulement la curiosité qui motive les fans. Il y a aussi un aspect pratique de la question. Vous voudrez savoir ce que fait chaque variante de Spider-Man dans ces séquences d’action rapides que nous ne manquerons pas de voir dans No Way Home.

Les mods du subreddit Marvel Studios Spoilers ont obtenu des descriptions de costumes pour les Spider-Men de Maguire et Garfield. Après tout, nous savons déjà à quoi ressemblera Holland en tant que Spider-Man.

Les costumes de Maguire et Garfield ne verront pas de grands changements, ont révélé les mods, comme suit ci-dessous.

Le costume de Tobey est fondamentalement le même que dans la trilogie originale. Nous avons pu le voir porté, ainsi qu’être accroché à côté des costumes de Tom et Andrew. Les couleurs semblent un peu plus vives, mais cela pourrait être juste l’éclairage. Le costume d’Andrew est fondamentalement le même que dans The Amazing Spider-Man 2. Nous n’avons pu le voir accroché qu’à côté des autres costumes, mais nous pouvons confirmer qu’il correspond au costume de la vidéo divulguée d’Andrew.

Le costume du Bouffon Vert

La plupart des fuites disent que Green Goblin sera le grand antagoniste de No Way Home, menant les autres méchants contre les Spider-Men. Les fuites ont également montré que Willem Dafoe jouait le méchant, mais il ne portait pas le costume dans ces scènes divulguées. Les fans se demandent si le costume Green Goblin subira des changements. C’est parce que tous les méchants auront des costumes légèrement mis à jour, selon les fuites.

Les mods Reddit ont une réponse à cela, et il s’avère que le Green Goblin obtiendra des changements plus importants que les Spider-Men :

Le costume de Green Goblin est le costume Raimi avec un design mis à jour. Il est quelque peu endommagé et inégal, et quelques ajustements mineurs ont été apportés. Il comprend des accessoires comme une bandoulière et une ceinture de couleur bronzée (avec un sac à bombe), des accessoires de couleur or sur ses jambes et des accessoires violets dispersés comme un tissu enroulé autour de son bras. Des parties métalliques ressemblant à un exosquelette remplissent certaines des parties endommagées et les cuisses. Le costume est encore presque entièrement vert. C’est toujours très clairement le costume Raimi de 2002, juste avec des addons. Aucun masque n’est porté sur l’image, juste des lunettes noires (comme celles de Doc Ock dans Spider-Man 2). Nous savons également qu’il aura une écharpe/capuche violette à un moment donné grâce aux fuites précédentes.

No Way Home sera présenté le 17 décembre. Nous espérons voir les Spider-Men ensemble dans la prochaine bande-annonce avant cette date.