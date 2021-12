No Way Home ‘fuite avec plusieurs spoilers – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La bande originale de « Spider-Man: No Way Home » fuit avec plusieurs spoilers ; le nom des mélodies révélerait toute l’histoire du film.

Bien qu’il ait été initialement pensé pour être faux ou fabriqué par des fans, beaucoup ont accepté la nouvelle fuite « Spider-Man: No Way Home » en raison de l’intervention de Sony.

La bande originale de « Spider-Man : No Way Home » en tant que telle aurait été disponible sur divers réseaux sociaux, dont YouTube ; cependant, l’étude aurait abaissé toutes les publications connexes.

Pourtant, alors que la musique de « Spider-Man: No Way Home » était disponible, de nombreux fans étaient enthousiasmés par la piste 19, qui confirmerait l’apparition des personnages présumés.

En effet, nous parlons de Tobey Maguire et Andrew Garfield ; la piste susmentionnée serait un ensemble des thèmes principaux de « Spider-Man » et « The Amazing Spider-Man » de Sam Raimi.

De plus, le titre de la chanson serait « Spider-Men », au pluriel, ce qui indique que oui, Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient plus que confirmés pour « Spider-Man : No Way Home ».

Comme nous l’avons mentionné, la bande originale de « Spider-Man: No Way Home » lance plusieurs spoilers, pas tant à cause de la musique que du nom des chansons.

Ne vous inquiétez pas, nous n’allons pas vous dire ce qui se passe en tant que tel ; nous allons simplement donner une description vague selon ce que les titres indiquent.

La bande originale de « Spider-Man : No Way Home » indiquerait que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtraient dans deux moments importants du film.

Il montre également l’ordre dans lequel les méchants apparaîtraient dans « Spider-Man: No Way Home », chacun ayant le temps de briller dans le film séparément.

Une autre chose à noter est que nous verrions le retour d’un personnage inattendu (bien que rumeur) pendant une partie de « Spider-Man: No Way Home ».

Aussi, et peut-être ce qui pourrait être plus choquant, avance la mort possible de l’un des protagonistes de ‘Spider-Man: No Way Home’.