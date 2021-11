No Way Home fuite que vous attendiez

Spider-Man: No Way Home trailer 2 a fait parler de lui cette semaine, car Sony et Marvel l’ont enfin publié. Les studios ont fait une grosse affaire de la nouvelle bande-annonce, en organisant une projection de fans dans un cinéma en Californie, où Tom Holland a surpris les fans en se présentant pour parler du nouveau film Spider-Man. Cependant, la bande-annonce ne présentait pas la scène que les fans mouraient d’envie de voir. C’est Tobey Maguire et Andrew Garfield qui rejoignent Holland dans certaines scènes de combat. Le plus gros spoiler No Way Home est un secret de polichinelle à Hollywood, un secret que Sony et Marvel n’ont pas encore confirmé dans les bandes-annonces.

Cependant, les versions régionales de la bande-annonce contenaient au moins une scène inhabituelle. Le lézard a reçu un coup de poing massif d’un fantôme, nous faisant réaliser que Sony a maladroitement édité quelqu’un de la bande-annonce. Les erreurs de montage de Sony confirment pratiquement que la séquence de combat principale du film mettra en vedette les trois Spider-Men. Et maintenant, une fuite massive pourrait nous montrer exactement qui frappe The Lizard dans cette scène de la bande-annonce 2. Remarquez, les spoilers pourraient suivre ci-dessous.

La tristement célèbre scène de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home 2

Sony et Marvel ont sorti la bande-annonce 2 mardi environ une demi-heure après la projection des fans. Comme d’habitude avec les bandes-annonces, les studios ont également coupé différentes versions pour les médias sociaux et les marchés internationaux. Une bande-annonce brésilienne 2 coupée pour les médias sociaux contenait une version légèrement plus longue du combat massif au sommet de la Statue de la Liberté. La scène est assez longue pour nous montrer The Lizard prenant un gros coup de poing de quelqu’un qui a été édité hors de la scène.

Une version visible de Spider-Man (à gauche) se lance vers trois méchants (à droite) dans la scène de la bande-annonce 2 de No Way Home. Source de l’image : Sony

Nous avons déjà expliqué que la scène ci-dessus n’a aucun sens avec une seule version de Spider-Man chargeant les trois méchants du côté droit. Il doit y avoir deux ou trois variantes de Spider-Man sur la gauche, sautant vers Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden Church) et The Lizard (Rhys Ifans).

On dirait que The Lizard et Electro chargent aveuglément vers personne. Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les combats. Heureusement, la coupe brésilienne offre cette grande révélation de lézard. Soit Maguire, soit le Spider-Man de Garfield délivre un coup de poing impressionnant au lézard. Il n’y a pas d’autre explication logique.

ta, mas e esse cgi ali ? pic.twitter.com/zKi7zEAKtl – Gamer_Br PRO (@GamerBrPRO8) 17 novembre 2021

Sony et Marvel ne sont pas prêts à montrer toute la scène, c’est pourquoi ils ont supprimé les variantes alternatives de Spider-Man. Vous ne pouvez pas avoir plus d’un seul Spider-Man dans ces plans si vous prétendez que c’est le seul Spider-Man du film.

Dans cet esprit, des images fixes de la scène ci-dessus pourraient avoir fuité, nous montrant le Maguire et Garfield Spider-Man en action.

Les deux images du tweet ci-dessous sont censées montrer un écran de PC de la société VFX travaillant sur les effets spéciaux No Way Home.

pic.twitter.com/Uoc36SA3v6 – cedrick (@st0mpees) 19 novembre 2021

Les 3 variantes de Spider-Man combattant côte à côte

Nous avons les trois variantes de Spider-Man engageant les méchants dans ces images divulguées. L’un d’eux attaque Electro, lançant une toile vers le méchant. Le Spider-Man au milieu va après le poing de Sandman, correspondant à la scène de la bande-annonce. Le troisième Spider-Man se balance et donne un coup de pied au Lézard.

Voici une autre image qui semble provenir du même ensemble :

Oh regarde, qu’est-ce que c’est? #spiderman #SpiderManNoWayHome #fuite#nwhleak #nwh #SpiderManNoWayHomeleak #spidermanleaks #andrewgarfield andrew garfield fuite pic.twitter.com/6LToEd8qkD – cedrick (@st0mpees) 20 novembre 2021

Comme toujours avec ce genre de fuite, il n’y a aucun moyen de confirmer quoi que ce soit. Mais même s’ils sont faux, ils nous donnent quand même une idée de ce à quoi pourrait ressembler cette scène épique. Voir trois versions de Spider-Man lancer leurs toiles contre les méchants et se battre côte à côte sera épique. C’est quelque chose que nous n’avons jamais eu auparavant dans les films Spider-Man en direct.

Nous avons vu quelques images similaires plus tôt cette année. Parmi eux se trouvait une photo VFX contenant les mêmes marquages ​​que les images ci-dessus. Cette photo nous montrait les méchants dans une prison. Comme nous l’avons vu dans la bande-annonce 2, il y a une scène où Doc Ock (Alfred Molina) est détenu dans une prison, tout comme ces fuites taquinées. Là encore, peut-être que quelqu’un a utilisé cette recette pour photoshoper l’arbre Spider-Men dans cette scène. C’est peu probable, mais c’est certainement possible.

Ce qui est certain, c’est que Sony a fait un mauvais travail en gardant le plus gros spoiler No Way Home. C’est une chose d’avoir des rumeurs qui circulent, ce que Sony peut facilement nier. C’en est une autre d’avoir autant de fuites d’images et une vidéo confirmant que Maguire et Garfield sont dans le film. Sony est même allé jusqu’à faire supprimer ces photos divulguées en utilisant des revendications de droits d’auteur. Inutile de dire que Sony a confirmé leur authenticité dans le processus.

Il nous reste moins d’un mois avant la sortie de No Way Home en salles. Cela nous donne beaucoup de temps pour voir encore plus de fuites de Spider-Man.