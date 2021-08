No Way Home – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Moins de cinq mois après la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maisonSony n’a pas encore partagé de bandes-annonces ou d’images pour le film, autres que des photos et des marchandises. Quelque chose qui fait que les attentes autour du film dépassent le rationnel.

Cependant, les fans de Peter Parker ont un rendez-vous à l’horizon où, cette fois, il semble si, la première avance de la bande ça pourrait arriver très bientôt.

DanielRPK, l’un des principaux spécialistes de Marvel en matière de fuite d’informations, a annoncé que la bande-annonce du nouveau film Spider-Man peut être vue sur le CinemaCon qui se tiendra du 23 au 26 août. Cependant, et c’est la mauvaise nouvelle, seuls ceux qui assisteront à l’événement qui se déroulera au Caesars Palace Hotel de Las Vegas pourront en profiter.

Bien que le tweet contenant les informations ait été supprimé par son créateur, il est possible que cette décision n’ait pas été prise tant parce que l’information n’est pas vraie, mais pour la confidentialité de celle-ci.

En tout état de cause, si ce visionnement a finalement lieu, il ne sera destiné qu’aux personnes présentes à la convention, événement destiné presque exclusivement aux exploitants cinématographiques et qui se déroule sous des mesures de sécurité strictes, donc le plus possible est qu’aucune image ne soit filtrée.

Ce qui pourrait arriver, ce sont des descriptions de ce qui apparaît dans la bande-annonce, comme cela s’est produit à de nombreuses autres occasions, révélant enfin si cela se produira la rencontre tant attendue entre Peter Parker de Tom Holland et les versions Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Spider-Man : No Way Home est réalisé par Jon Watts et a sortie prévue le 17 décembre. En plus de la présence de Holland dans le rôle de Peter Parker et de Zendaya dans le rôle de MJ, des rumeurs suggèrent que le film mettra également en vedette Tobey Maguire et Andrew Garfield, les acteurs qui ont joué Spider-Man dans les versions précédentes du film.

Ceux qui reviendront certainement sont Alfred Molina et Jamie Foxx, qui a donné vie aux méchants Doctor Octopus et Electro, respectivement, dans les versements précédents. Deux méchants qui rejoignent la présence également confirmée de Benedict Cumberbatch, qui donnera vie à Doctor Strange qui jouera un rôle clé dans l’arrivée annoncée du multivers Marvel.

Source : Excelsior