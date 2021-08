No Way Home, le dernier film de Zendaya

Il pourrait s’agir du dernier film de Spider-Man: No Way Home Zendaya | Instagram

C’est vrai, tout semble indiquer que le film tant attendu de Spider-Man : Pas de chemin à la maison Ce pourrait être le dernier film de Zendaya aux studios Marvel, donc les fans de la belle actrice pourraient très mal prendre cette nouvelle.

Spider-Man: No Way Home est très proche de la première et les fans sont anxieux à cette perspective.

Il ne fait aucun doute que l’une de ses stars fondamentales est Zendaya, l’actrice américaine bien-aimée de ces dernières années qui a réussi à se positionner comme une actrice hollywoodienne notable.

Lors d’une interview avec E! News, l’interprète de MJ laisse entendre que No Way Home pourrait être la dernière de ses interventions dans l’univers cinématographique Marvel.

Cela étant, ce serait en effet extrêmement catastrophique pour les fans de la jeune actrice et mannequin de 24 ans.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Zendaya a commencé sa carrière à The Walt Disney Company grâce à des émissions comme Shake it Up !, Pixie Hollow Games, Frenemies ou encore Zapped. Au fil du temps, elle gagnait en popularité et en quelques années, nous l’avons vue sauter sur grand écran avec des films de haut calibre : Spider-Man : Homecoming, The Great Showman et Spider-Man : Far From Home.

En 2019, elle s’est fait remarquer à la télévision grâce au drame jeunesse de HBO Euphoria, qui lui a valu l’Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique.

Sa base de fans s’est agrandie par millions et chacun de ses mouvements sur les réseaux sociaux est minutieusement poursuivi et scruté par le public.

Comme nous l’avons mentionné au début, bella Zendaya a interviewé E! News pour parler de Spider-Man: No Way Home et a déclaré que l’ensemble du processus était très émouvant et que tout le monde sur le plateau avait pleinement profité de l’expérience, craignant que ce ne soit la dernière.

On ne sait pas si on en fera un autre. C’est comme, est-ce que ce sera juste trois et c’est tout? Vous faites habituellement trois films et c’est tout, donc je pense que nous étions tous absorbés et que nous prenions le temps de profiter du moment, d’être ensemble et d’être très reconnaissants pour cette expérience. »

Cependant, il n’y a pas de détails sur l’intrigue apparente du troisième film Spider-Man dans le MCU, mais on peut déjà imaginer que les choses ne seront pas faciles pour Peter.

Dans l’une des scènes post-générique de Spider-Man : Far from Home, Jonah Jameson était chargé de révéler son identité devant toute la ville, une situation qui entraînera le héros dans de graves conflits juridiques.

En revanche, nous pouvons être certains que les événements observés à Loki seront très importants pour No Way Home ; L’ouverture du multivers déclenchera les dix prochaines années de scénarios dans le MCU, tout cela grâce à Sylvie.

Les fans attendent énormément de No Way Home, la troisième aventure solo de Spider-Man dans le MCU.

Tom Holland est rapidement devenu un Spider-Man aimé du fandom et maintenant son nom apparaît sur tous les panneaux d’affichage; Ses millions de followers sur Twitter et Instagram prouvent son statut de star hollywoodienne absolue et Marvel Studios a bien l’intention de continuer à faire avancer son nom.

Après une longue attente causée par la pandémie de coronavirus, le film sortira enfin en salles le 17 décembre pour devenir le plus gros succès de l’année.

Cabe destacar que otra de las siguientes películas de Zendaya es Dune, su gran oportunidad para trabajar en una superproducción sci-fi a cargo del reconocido Denis Villeneuve, quien ya estuvo detrás de Blade Runner 2049 y La Llegada, ambas muy aclamadas por la crítica y le public.

La première du film était prévue pour décembre 2020, cependant, la pandémie a rendu les choses trop compliquées et il faudra maintenant attendre octobre de cette année pour le voir en salles.

Ce titre a le potentiel pour devenir une franchise à succès, il lui reste donc encore plusieurs années à Zendaya.