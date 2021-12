No Way Home, le film le plus rentable de Sony pour un milliard de dollars

Tom Holland peut-être la chose la plus importante à Hollywood, car « Spider-Man: No Way Home » vient de figurer en tête de la liste des films les plus rentables de Sony … et ce n’est pas son seul film d’un milliard de dollars.

Le dernier épisode de Spider-Man a offert à Sony le plus gros week-end d’ouverture de décembre de tous les temps… il est sur le point de franchir la barre du milliard de dollars dans le monde. C’est un gros problème car aucun autre film sorti pendant la pandémie ne s’en est même approché. Et, bien que l’industrie cinématographique anémique n’ait produit que 4 milliards de dollars de recettes au box-office – contre 11 milliards en 2019 – « Spider-Man » est responsable d’un quart du total des recettes – assez impressionnant.

De plus… c’est le 5ème film mettant en vedette Holland qui a franchi le milliard de dollars.

Tom Holland a joué dans cinq films qui ont rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial, dont #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/6zFT2NvcP5 – Mises à jour du film (@FilmUpdates) 26 décembre 2021 @FilmUpdates

Le dernier opus est sur le point de battre même les records de « Spider-Man » … le détenteur actuel du titre est « Spider-Man: Homecoming » qui a rapporté 1,1 milliard de dollars, et « No Way Home » devrait l’écraser.

Il y aura certainement plus de films ‘SM’… alors Marvel nous assure.

Amy Pascal et Kevin Feige, les producteurs de « Spider-Man: No Way Home », disent que les futurs crossovers MCU et un film sur une femme Spidey sont tous possibles. https://t.co/kCx56YJ5Jb – New York Times Arts (@nytimesarts) 17 décembre 2021 @nytimesarts

Tom a récemment aimé un article vantant une étude qui les mecs courts ont plus de sexe … être l’or au box-office ne fait sûrement pas de mal.