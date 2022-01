No Way Home, le film le plus réussi de Sony !

Spider-Man : No Way Home C’est le film le plus réussi de Sony !

Récemment, ils ont annoncé que le nouveau film de « Spider-Man: No Way Home » est devenu le film le plus réussi de Sony à 1 150 $, une somme vraiment impressionnante.

Tout semble indiquer que Spider-Man : No Way Home de Tom Holland continue de battre des records mondiaux au box-office.

Et c’est maintenant que le film de l’homme araignée est devenu le titre le plus réussi de Sony Pictures avec 1 150 millions de dollars de collection.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, le film avec Tom Holland est également le plus rentable de toute la franchise « Spider-Man », dépassant de loin ses prédécesseurs.

En plus de toutes ces réalisations, le film est également le premier à atteindre le milliard de box-office, quelque chose qui n’a pas été atteint depuis le début de l’éventualité sanitaire due au virus.

Notamment, le film Spider-Man reste implacable au box-office, totalisant désormais 1,15 milliard de dollars bruts, et pourrait en effet percer dans le top mondial.

Les rapports indiquent qu’avec ces chiffres, il surpasse tous les précédents de « Spider-Man », parlant de la trilogie avec Tobey Maguire, au couple d’Andrew Garfield.

On s’attend à ce que le film continue de récolter plus de revenus au box-office et se rapproche ainsi de la marque du sommet historique, où il aurait pour rivaux Avengers Endgame et Infinity War.

Ainsi, avec toutes ces données impliquées, le film qui a réuni trois générations de héros à l’écran est aussi le plus réussi de l’ère pandémique.

Ses revenus dépassent des films tels que Dune, Wonder Woman 1984, Fast and Furious 9, entre autres, faisant du cinéma de super-héros le salut du cinéma mondial.

Comme vous vous en souvenez peut-être, « Spider-Man: No Way Home » met en vedette Tom Holland, Zendaya et Bendetic Cumberbatch, avec des performances spéciales d’Alfred Molina, William Dafoe, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

La vérité est que l’apparition des acteurs Tobey Maguire et Andrew Garfiel dans le film « Spider-Man No Way Home », sorti en décembre 2021, a été l’un des moments les plus impressionnants du film qui a fait fureur parmi les fans de Marvel. Univers et cela, en même temps, a laissé beaucoup de doutes.

Cela a été l’une des meilleures premières à la fin de 2021 et les fans de l’univers cinématographique Marvel ont souligné la présence des acteurs Tom Holland, l’acteur principal du film, ainsi qu’Andrew Garfiel et Tobey Maguire qui ont déjà joué le rôle de Spider. -Homme. .