No Way Home’ n’a plus qu’un grand secret

Le plus gros spoiler Spider-Man: No Way Home a fuité il y a plusieurs mois, et cela a été confirmé plusieurs fois depuis. Peu importe à quel point Marvel et Sony ont essayé de garder le secret, nous savons que le film est une histoire multivers. Et nous savons que plusieurs variantes de Spider-Man apparaîtront dans le film, notamment Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Cela aurait été une réussite énorme de garder ce détail secret jusqu’à la première du film. Mais toutes les fuites ont forcé Sony et Marvel à reconnaître l’aspect multivers du film. Et les rumeurs disent que Maguire et Garfield apparaîtront dans la deuxième bande-annonce qui sortira bientôt. Cela dit, il reste un grand secret de No Way Home, et il concerne l’un des méchants les plus intimidants du film. Avant d’aller de l’avant, sachez que quelques spoilers majeurs de Spider-Man 3 pourrait suivre ci-dessous.

La surprise des Sinister Six

Lorsque Sony et Marvel ont sorti la première bande-annonce de No Way Home il y a quelques jours, nous avons pu voir les Sinister Six en action. Eh bien, nous n’avons vu que cinq des six méchants attendus dans le film. Pour rappel, la bande-annonce montrait Doc Ock d’Alfred Molina, comme vu ci-dessus. L’acteur a confirmé son implication dans No Way Home il y a quelques mois, apportant un soutien clé aux preuves croissantes que le film est une histoire multivers. Il ne servait à rien de le cacher au monde.

La bande-annonce a également taquiné quatre autres membres, mais seuls deux de ces teasers étaient évidents. Nous avons vu l’une des grenades emblématiques de Green Goblin rouler dans la rue et nous avons vu Sandman apparaître dans une bataille massive impliquant au moins une version de Spider-Man. Les deux autres sont Electro, dont les éclairs jaunes apparaissent dans diverses scènes, et The Lizard.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Green Goblin. Source de l’image : Sony et Marvel

Sony n’a pas encore confirmé les quatre acteurs jouant ces méchants de No Way Home. Mais un leaker a montré de prétendues captures d’écran de séquences de Spider-Man mettant en vedette Willem Dafoe et Jamie Foxx. Nous ne savons pas encore si Rhys Ifans et Thomas Haden Church reprendront leurs rôles de Lizard et Sandman.

Qui est le sixième membre des Sinister Six ? Un choix évident a toujours été le Rhino de Paul Giamatti, que nous attendions dans l’Amazing Spider-Man 3 que Sony n’a jamais fait. Le vautour de Homecoming de Michael Keaton est une autre possibilité.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : teaser d’Electro contre Sandman. Source de l’image : Sony et Marvel

Le mystérieux méchant de No Way Home

Mais que se passe-t-il si le sixième méchant est quelqu’un avec qui Sony et Marvel veulent nous surprendre ? Il se trouve que nous venons d’assister à quelques développements passionnants. En quelques jours, nous avons vu deux fuites qui pourraient résoudre ce gros casse-tête No Way Home.

Tout d’abord, un rapport dit que Vincent D’Onofrio sera l’un des grands méchants Hawkeye. Ce sera une version différente du méchant que ce que nous avons vu dans la série Daredevil Netflix, car Marvel prévoit de redémarrer en douceur l’émission Netflix. Mais Marvel gardera les choses que le public aimait à propos de Kingpin et Daredevil. Les rapports indiquent également que Kingpin obtiendra un nouveau costume dans le processus.

Il se trouve que Sony a déjà utilisé Kingpin dans son long métrage d’animation Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Capture d’écran de la première bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage. Source de l’image : Sony Pictures

Deuxièmement, il y a la fuite de la scène post-crédits de Venom 2 qui relie ce film au MCU. Ou, il connecte au moins Venom 2 à une chronologie qui ressemble beaucoup à la chronologie principale du MCU. De plus, la même scène indique que les événements de Venom 2 se produisent à peu près au même moment que Far From Home. Eddie Brock et Venom découvrent l’identité de Spider-Man dans les post-génériques, tout comme ce que Marvel a fait dans son deuxième film Spider-Man.

Nous n’avons aucune preuve indiquant que Kingpin ou Venom feront partie de l’équipe Sinister Six dans No Way Home, ou que Marvel voudrait utiliser ces deux antagonistes de Spider-Man dès maintenant. Mais c’est certainement amusant de spéculer sur l’identité du dernier méchant de Sinister Six dans No Way Home.

No Way Home sera présenté le 17 décembre. Nous devrions voir au moins une autre bande-annonce d’ici là.