No Way Home’ pourrait bientôt être confirmé

Spider-Man: No Way Home a offert aux fans de Marvel une balade passionnante cette semaine. La première bande-annonce a été divulguée dimanche soir, puis Sony et Marvel ont publié la version officielle un jour plus tard. La bande-annonce a ensuite battu le record d’audience d’Avengers: Endgame pour le premier jour après sa sortie. Les fans ont continué à regarder les images de Spider-Man à la recherche d’indices cachés. Comme pour la plupart des bandes-annonces Marvel, le teaser de No Way Home est trompeur. Sony et Marvel ne sont pas prêts à dévoiler tous les secrets du film, en particulier le gros spoiler que nous connaissons déjà. Mais une nouvelle rumeur suggère que Sony et Marvel pourraient bientôt confirmer cette grosse surprise de No Way Home.

La grande surprise de No Way Home

Marvel est parfaitement conscient que les fans suranalysent tout ce qu’il produit, y compris les bandes-annonces. C’est pourquoi les images que nous voyons et le dialogue que nous entendons dans ces bandes-annonces sont coupés de manière à nous empêcher de voir des secrets se cacher à la vue de tous. Nous vous avons déjà montré comment cinq des méchants de Sinister Six se cachent à la vue de tous dans la bande-annonce. Il suffit de savoir où les chercher.

Sony et Marvel n’en ont montré qu’un seul : le Doc Ock d’Alfred Molina. C’est parce que Molina a confirmé il y a des mois qu’il reviendrait dans l’univers de Spider-Man. L’acteur a taquiné l’aspect multivers du film et a expliqué le lien avec Spider-Man 2 de Sam Raimi.

Sony et Marvel ont également fortement taquiné le Bouffon vert, bien que nous n’ayons pas vu Willem Dafoe à l’écran. C’est ce que nous attendons de jouer Norman Osborn dans le MCU, bien que nous n’ayons reçu aucune confirmation officielle de l’acteur. Les taquineries Lizard, Electro et Sandman apparaissent également, mais elles ne sont pas aussi évidentes que la taquinerie Green Goblin.

La bande-annonce ne nous montre pas les variantes de Spider-Man que nous nous attendons à voir aux côtés de Peter Parker de Tom Holland. Tobey Maguire et Andrew Garfield devraient tous deux apparaître dans No Way Home.

Nous ne devrions pas être surpris de constater que certaines scènes de la bande-annonce seront différentes dans le montage final. Ce n’est peut-être pas toujours Spidey de Tom Holland à l’écran, comme la bande-annonce nous le laisse croire.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Doc Ock. Source de l’image : Sony et Marvel

Quand Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront-ils dans une bande-annonce ?

Une rumeur No Way Home a affirmé que Maguire et Garfield apparaîtront dans la deuxième bande-annonce. Avec plus de trois mois avant la première, on ne sait pas quand Sony et Marvel publieront de nouvelles bandes-annonces. Ou combien d’entre eux suivront le teaser.

L’initié de l’industrie, Mikey Sutton, a déclaré que le plan était de révéler progressivement le grand spoiler de Spider-Man 3 via les prochaines bandes-annonces.

Sony et Marvel montreront les acteurs dans les bandes-annonces suivantes plutôt que de laisser les révélations de Maguire et Garfield pour l’expérience cinématographique. Apparemment, Kevin Feige voulait laisser les anciens acteurs de Spider-Man en dehors de la première bande-annonce. C’est même si Sony contrôle totalement les efforts de marketing pour No Way Home.

Le plan actuel est de faire apparaître Garfield dans la deuxième bande-annonce. C’est aussi à ce moment-là que nous verrons Jamie Foxx apparaître en tant qu’Electro. Les deux personnages se sont battus dans The Amazing Spider-Man 2. Les montrer tous les deux dans la deuxième bande-annonce de Spider-Man 3 aurait beaucoup de sens.

La bande-annonce finale tombera plus près du jour de l’ouverture. Un initié a dit à Sutton que c’est à ce moment-là que le Spider-Man de Maguire arrivera. «Il a le coup d’argent. Spider-Man de Tom Holland combattant les Sinister Six aux côtés de ses prédécesseurs, Maguire et Garfield », a déclaré la personne.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) se prépare à se battre. Source de l’image : Sony et Marvel

La surprise de No Way Home a été ruinée il y a longtemps

Savoir que Maguire et Garfield reviennent à leurs rôles de Spider-Man ne rendra pas No Way Home moins excitant. Un peu plus tôt cette semaine, nous avons vu de prétendues photos de No Way Home montrant les deux acteurs ensemble dans des costumes de Spider-Man. Et Sony a déjà confirmé une image de Spider-Man de Garfield qui ne pouvait provenir que de l’ensemble No Way Home.

Comme toujours avec les fuites, nous ne pouvons pas vous dire s’il y a du vrai dans le scoop de Sutton. Mais ce qui est clair, c’est que la grande surprise No Way Home de Sony et Marvel est ruinée depuis des mois. Les fans savent déjà que trois variantes de Spider-Man apparaîtront dans le film, affrontant six grands méchants. Cela ne gâche pas l’expérience cinématographique, comme nous vous l’avons déjà dit.

Garder cette surprise secrète pour une grande révélation dans les salles aurait été un accomplissement fantastique pour Sony et Marvel. Mais maintenant qu’il est sorti, il est certainement logique de l’exploiter pendant la fenêtre de commercialisation. Cela signifie avoir Maguire et Garfield dans les prochaines bandes-annonces de No Way Home.

Spider-Man: No Way Home a toujours une date de sortie le 17 décembre, un détail que Sony a conservé dans la bande-annonce.