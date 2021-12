No Way Home’ Première (Exclusif)

La star de NASCAR Ryan Blaney a fait quelque chose de vraiment gros lundi. Le film Marvel Spider-Man: No Way Home a été présenté en première à Los Angeles et Blaney était l’une des nombreuses stars notables invitées à assister à la projection. Avant que Blaney n’assiste à la première, PopCulture.com l’a rattrapé et il a expliqué comment il avait reçu une invitation.

« Oui, j’ai en quelque sorte publié un tweet, j’étais à la première d’Infinity War et je suis allé à une première de Star Wars », a déclaré Blaney à PopCulture. « NASCAR, nous avons un bureau ici à LA, et ils ont de très bonnes relations avec certains des studios et des trucs comme ça. Donc, ils m’ont fait un gros solide et m’ont fait entrer et je suis très, très reconnaissant. Je ne peux pas attendre, en fait. Nous avons encore quelques, deux, trois heures à tuer ici jusqu’à ce que ça explose. «

Mes sens Spidey me disent que vous allez adorer le @SpiderManMovie #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/u4q7Ssf2dd – Ryan Blaney (@Blaney) 14 décembre 2021

Spider-Man: No Way Home met en vedette Tom Holland et Zendaya, et les deux étaient à la première. On ne sait pas si Blaney a rencontré Holland ou Zendaya, mais nous savons ce qu’il aurait fait si cela s’était produit. « C’est une excellente question parce que je sais qu’il n’y a aucun moyen que cela se produise, mais nous pouvons fantasmer, je suppose », a déclaré Blaney. « Je ne sais pas vraiment. Je me dirais probablement : ‘Je suis un grand fan. Comment ça va ? Bon travail, grand fan.’ Je ne prendrai pas trop de leur temps. Ils ne veulent pas de petites discussions avec quelqu’un comme moi. Alors je dirais simplement : « Grand fan, bonne chance pour tes prochaines photos. » Alors oui. Je pourrais aussi demander une photo. »

En raison des rumeurs entourant le film, Spider-Man : No Way Home est considéré comme l’un des films les plus attendus de tous les temps. Les premières critiques indiquent que le film est un incontournable, mais Blaney avait ses prédictions avant de regarder le film.

Pas de spoilers venant de ce gars ! @Blaney traîne à la première de @SpiderManMovie ce soir à Los Angeles. Vous pouvez voir #SpiderManNoWayHome au cinéma le 17 décembre ! pic.twitter.com/5pr4WVIR2A – NASCAR (@NASCAR) 14 décembre 2021

« Tout le monde a ses théories et des trucs comme ça », a révélé Blaney. « J’essaie de rester à l’écart des théories. Vous savez, j’ai l’impression qu’ils vous dérangent toujours, que les studios vous dérangent toujours, vous donnent en quelque sorte de faux espoirs ou quoi que ce soit d’autre si vous voulez voir un certain acteur ou actrice dans un film. Je ne sais pas ce qui va se passer. J’espère vraiment que les Spider-Men d’Andrew Garfield et Toby McGuire se présenteront, ils feront équipe. J’ai l’impression qu’ils vont le faire.