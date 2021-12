No Way Home’ présente l’étoile ‘Ted Lasso’ dans une apparence surprise

Spoilers pour Spider-Man: Pas de chemin à la maison à venir… Spider-Man: No Way Home est sorti la semaine dernière et est un monstre à succès pour Marvel et Sony. Et bien que le film ait eu son lot de surprises, il y a eu une apparition qui a fait vibrer les fans de Ted Lasso. La scène à mi-crédits de Spider-Man: No Way Home est une continuation de la scène post-crédits de Venom: Let There Be Carnage. Eddie Bock (Tom Hardy) est dans le MCU et traîne dans un hôtel tropical où lui et Venom discutent avec un barman, qui se trouve être la star de Ted Lasso, Cristo Fernandez. Les fans de Ted Lasso connaissent Fernandez pour être Dani Rojas dans la série.

Comme Spider-Man: No Way Home, Ted Lasso est un énorme succès car l’émission Apple TV + a remporté plusieurs Emmy Awards. Le personnage de Fernandez est l’une des principales raisons pour lesquelles la série est appréciée, car Dani est l’une des figures les plus positives et les plus énergiques de la série. En été, PopCulture.com a parlé à Fernandez des défis auxquels Dani a été confronté au cours de la saison 2.

Ce tweet a bien vieilli #SpiderManNowWayHome #TedLasso @cristofernandez 👏🏼 https://t.co/D9CTgPf0L3 – Sandy Casanova (@sandytypes) 17 décembre 2021

« Je suis très heureux pour cela », a déclaré Rojas à PopCulture. « Et je suis très heureux pour cette saison aussi, car non seulement Dani, mais la plupart des personnages, nous allons pouvoir voir d’autres aspects. Mais pour Dani, oui, il ne sourira pas tout le temps. Il va avoir des moments où il déteste des trucs ou où il est vraiment déprimé dans sa vie. Donc je pense que pour moi, ça a été un défi vraiment cool et je suis reconnaissant avec Jason [Sudeikis], Brendan [Hunt], Joe [Kelly], Facture [Lawrence], et toute l’équipe créative pour m’avoir donné ces nouveaux éléments qui, je pense, vont faire de Dani Rojas un vrai humain avec de vrais problèmes, comme n’importe qui d’autre dans le monde. »

Ted Lasso met également en vedette Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed et Jeremy Swift. Waddingham est récemment apparu dans The Late Late Show avec James Corden et a révélé le début de la production de la saison 3.

« Nous commençons le jour de la Saint-Valentin, ce qui est plutôt charmant », a déclaré Waddingham, selon ComicBook.com. « Mais je pense que parce que Jason est de SNL et Brendan [Hunt], qui joue Coach Beard, vient de Second City, qui est à Chicago… et parce que Brett fait du stand-up, ils écrivent comme le cadre de la série, et puis, le nombre de fois, et moi avec un peu comme beaucoup de monologues émotionnels, j’aurai soudain des mots complètement différents juste avant que la caméra ne me regarde… Et au début, j’étais comme, tu ne peux pas me faire ça, et Jason était comme, tu es absolument bien. Je pense qu’ils aiment le faire parce que vous obtenez une réaction instinctive immédiate à quelque chose, mais mon cerveau d’environ 40 ans ne peut pas du tout y faire face. »