Spider-Man: No Way Home sera le troisième film de la franchise Spider-Man du MCU, et certains fans se demandent déjà ce qui va suivre. Peter Parker de Tom Holland est arrivé dans le MCU dans Civil War et est resté pour Infinity War et Endgame. Nous avons vu le Spider-Man du MCU faire des choses que Sony ne pourrait jamais réaliser. Il est devenu un vengeur, a voyagé dans l’espace et est même mort en aidant à sauver le monde dans Infinity War. Et No Way Home racontera également une histoire que Sony n’a jamais faite seule. Le monde sait qui est Spider-Man et Peter Park essaiera de faire oublier à tout le monde.

La logique veut que Marvel et Sony s’associent pour d’autres histoires de Spider-Man se déroulant dans le MCU. Mais Holland a déclaré dans une récente interview que No Way Home ressemblait à la fin d’une franchise.

Le futur MCU de Spider-Man inconnu

Les films de super-héros se déclinent généralement en trois. C’est la règle non écrite à Hollywood. Sauf si vous êtes The Amazing Spider-Man. Ou Avengers et Thor. Le premier s’est terminé après le deuxième versement, tandis que Avengers et Thor ont tous deux un quatrième film. Mais c’est parce que la popularité du MCU donne à Marvel le droit de colorier en dehors des lignes. Le MCU se vend si bien que les règles habituelles ne s’appliquent pas. Marvel raconte des histoires interconnectées où les personnages apparaissent dans plusieurs projets, pas seulement leurs histoires autonomes.

Spider-Man est spécial. Il est l’un des super-héros Marvel les plus populaires, et les fans meurent d’envie de voir les nouveaux films de Spider-Man. Nous avons eu près de trois trilogies jusqu’à présent au cours des dernières décennies, et nous en aurons certainement plus après No Way Home. Mais on ne sait pas quelle version de Spider-Man nous obtenons et qui fera les films.

Le problème avec cette propriété Marvel très prisée est que Sony contrôle les droits, pas Marvel. Et Sony a ses propres plans pour un univers Spider-Man. Sony a besoin du MCU pour soutenir son SSU, mais il n’a pas besoin d’inclure Spider-Man dans les histoires du MCU ou d’accepter plus de trilogies. Après tout, Sony a presque supprimé Spider-Man du MCU à l’été 2019.

Bien connu pour avoir divulgué des secrets du MCU, Holland a appris une chose ou deux ces dernières années. Il ne laissera pas tomber les spoilers de No Way Home dans le tour de force de la presse qui vient du nouveau film Spider-Man. Mais à mesure que nous approchons de décembre, il devra commencer à répondre à de plus en plus de questions sur le film.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

No Way Home est la fin d’une trilogie

L’acteur a parlé de No Way Home avec Entertainment Weekly, racontant au magazine que faire le film ressemblait à la fin d’une franchise. Il a également taquiné ce qui pourrait arriver ensuite pour cette version de Spider-Man.

« Nous traitions tous [No Way Home] comme la fin d’une franchise, disons », a déclaré l’acteur. «Je pense que si nous avions la chance de plonger à nouveau dans ces personnages, vous verriez une version très différente. Ce ne serait plus la trilogie Homecoming. Nous lui donnerions du temps et essayerions de construire quelque chose de différent et de changer le ton des films. Que cela se produise ou non, je ne sais pas. Mais nous traitions définitivement [No Way Home] comme si ça touchait à sa fin, et j’en avais l’impression.

Les rumeurs ont dit que Marvel et Sony pourraient planifier une autre trilogie MCU pour Spider-Man qui se concentre sur les années universitaires de Peter Parker. Séparément, d’autres rumeurs ont dit que l’accord Spider-Man de Disney et Sony permettait à Marvel d’utiliser Spider-Man de Tom Holland dans au moins deux autres images. No Way Home n’est que l’un d’entre eux. C’est-à-dire que le super-héros pourrait apparaître dans un autre crossover MCU à l’avenir.

Holland a également ajouté que l’équipe avait ressenti la finalité de la situation lors du tournage de No Way Home.

Spider-Man 3 : de gauche à droite, Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon. Source de l’image : Marvel Studios et Sony

La Hollande n’est pas la seule à taquiner la fin

« Nous faisons ces films depuis cinq ans maintenant », a déclaré Holland. Il faisait référence à lui-même, Zendaya et Jacob Batalon, qui jouent respectivement Peter Parker, MJ et Ned.

« Nous avons eu une relation tellement incroyable, nous trois », a poursuivi l’acteur, ajoutant qu’ils étaient « l’un avec l’autre à chaque étape du chemin. Nous avons fait chaque film, chaque tournée de presse. Alors cette scène, [we didn’t know] si c’était la dernière fois [we were all working together.] [It] était déchirant mais aussi très excitant parce que nous entrons tous dans le prochain chapitre de notre carrière. Donc partager ce moment avec eux était peut-être la meilleure journée que j’aie jamais eue sur le plateau. Je ne pense pas avoir jamais pleuré comme ça.

Récemment, Zendaya a également laissé entendre que No Way Home est une sorte de fin. « Nous ne savons pas si nous allons en faire un autre », a-t-elle déclaré à E! En ligne en août. «Est-ce que ça va juste être trois et terminé? Genre, normalement, vous faites trois films, et c’est à peu près tout.

La nouvelle aventure à venir de Spider-Man du MCU sera présentée le 17 décembre. Une deuxième bande-annonce devrait sortir dans la deuxième quinzaine d’octobre.