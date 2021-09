No Way Home’ révélé dans une nouvelle fuite

Spider-Man: No Way Home reste l’aventure MCU Phase 4 inédite dont on parle le plus de l’année. C’est parce que le plus grand secret du film a été divulgué il y a des mois, et Sony et Marvel n’ont pas pu le contenir. Même ceux qui essaient d’éviter à tout prix les spoilers de No Way Home auront du mal à le faire. On ne sait pas d’où pourraient provenir les spoilers. Si vous ne savez pas déjà que Tobey Maguire, Andrew Garfield et Charlie Cox sont dans le film, alors vous réaliserez sûrement à la minute où vous verrez des interviews avec eux en ligne, en particulier Garfield et Cox. C’est tout ce dont vous avez besoin pour comprendre le reste, surtout si vous avez vu la première bande-annonce du film. No Way Home est un film multivers mettant en vedette trois variantes de Spider-Man combattant les méchants Sinister Six.

Mais les fuites se sont encore améliorées ces dernières semaines, avec un initié publiant un flux constant de contenu provenant directement de Sony. Nous avons vu quelques captures d’écran du film, qui semblent provenir de séquences authentiques. Et certaines de ces séquences vidéo ont également fuité, montrant Garfield en tenue complète de Spider-Man. Le même leaker est de retour avec une fuite époustouflante, une image qui répond à certaines de nos questions les plus pressantes sur le film. Attention: les spoilers suivent ci-dessous.

Qui est Spider-Fan ?

Un leaker qui s’appelle Spider-Fan sur les réseaux sociaux a publié plusieurs images intéressantes après la sortie de la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Ils nous ont donné notre premier aperçu de ce qui semblait être Maguire et Garfield en costumes Spider-Man, y compris un gros plan de Garfield. À l’époque, nous ne pouvions pas dire si les photos étaient authentiques.

Mais alors Sony a fait quelque chose d’inattendu. Il a éliminé les fuites une par une en utilisant des revendications de droits d’auteur. Ce type d’action en justice confirme que le matériel publié par le responsable de la fuite est authentique. Et cela ne pouvait venir que de No Way Home. Il n’y a pas d’autre tournage de film de Spider-Man en ce moment.

Le leaker a également publié des images de trois des méchants de Sinister Six, dont le Bouffon Vert (Willem Dafoe), Doc Ock (Alfred Molina) et Electro (Jamie Foxx). Molina, bien sûr, est apparue dans la bande-annonce. C’est une concession que Sony et Marvel ont probablement faite parce que Molina est l’un des principaux leakers multivers de Spider-Man. Il a confirmé son implication dans No Way Home il y a quelques mois.

La même bande-annonce de No Way Home faisait également allusion à quatre autres méchants de Sinister Six, dont Green Goblin, Electro, Sandman et The Lizard. Mais nous n’avons jamais pu voir leurs visages. Jamie Foxx a également confirmé qu’il serait de retour pour Spider-Man 3 il y a longtemps, mais il n’a pas été aussi vocal que Molina. Quant à Dafoe, d’autres rumeurs prétendaient que l’acteur reprendrait son rôle de méchant des films de Sam Raimi.

Enfin, le même Spider-Fan a posté une vidéo d’Andrew Garfield dans un costume Spidey. C’est ainsi que nous avons réalisé que les images que Sony avait retirées étaient des captures d’écran de cette vidéo.

La nouvelle fuite de No Way Home Sinister Six

Avance rapide jusqu’à mercredi, et Spider-Fan a publié une autre bombe No Way Home sur les réseaux sociaux dans un tweet maintenant supprimé. Cette fois-ci, nous regardons une image qui montre soi-disant quatre des méchants de Sinister Six. Ils sont captifs dans la prison magique du docteur Strange (Benedict Cumberbatch).

Les fuites de l’intrigue de No Way Home indiquaient que le docteur Strange capturerait les méchants dans une sorte de prison spéciale à un moment donné du film, et la nouvelle fuite semble le confirmer.

Évidemment, comme pour toute autre fuite, nous ne pouvons rien confirmer pour le moment. Mais le leaker semble avoir prouvé qu’il a accès à des informations précises. Et il semble que certains des comptes Twitter qui ont publié la fuite de Sinister Six aient été supprimés.

L’image a disparu de Twitter peu de temps après que Spider-Fan l’ait publiée. Il montre Sandman, The Lizard, Doc Ock et Electro retenus captifs dans une prison. L’image est en fait une photo d’une scène de film sur un écran de PC. Cet écran contient beaucoup de filigranes. Il est marqué comme “Propriété de Columbia Pictures” et “Propriété de Marvel Studios”.

L’écran nous dit également que celui qui fait le montage a “ajouté” les méchants.

Réponses à d’autres questions sur Spider-Man

Ce qu’il est important de noter ici, c’est que nous avons déjà vu Doc Ock et Electro, comme le montre cette fuite de prison. Ils sont apparus dans le lot précédent de No Way Home Sinister Six fuites de la même personne. Pour rappel, cet ensemble d’images comprenait également le Bouffon Vert de Dafoe.

Thomas Church jouera Sandman dans Spiderman No Way Home

Et il sera mort aussi

Le look sera similaire à Spiderman 3 avec le t-shirt vert emblématique

Mais son sandman vfx sera différent et meilleur – Spider-Fan (@Spiderfanleaker) 22 septembre 2021

Nous n’avons toujours aucune idée de qui sera le sixième méchant du groupe, mais la nouvelle photo répond à quelques questions. Pour commencer, cela confirme que The Lizard apparaîtra dans Spider-Man 3, mais on ne sait pas si Rhys Ifans reviendra le jouer.

D’un autre côté, le leaker dit que Thomas Haden Church revient pour jouer à Sandman, avec Sony et Marvel utilisant des effets de dégradation de sorte qu’il ressemble à ce qu’il a fait dans le film original.

Le travailleur VFX a été licencié.

Aucune action en justice pour lui.

Mais c’était son erreur de partager ces photos divulguées avec ses amis.

Dans le monde d’aujourd’hui, tu ne peux faire confiance à personne – Spider-Fan (@Spiderfanleaker) 22 septembre 2021

Bien que ce ne soit pas un spoiler No Way Home, Spider-Fan a déclaré que la personne qui a divulgué cette image a perdu son emploi. C’est apparemment un travailleur VFX qui a initialement partagé cette information avec des amis.