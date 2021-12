No Way Home se hisse à la deuxième meilleure première de l’histoire – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Ne sous-estimez jamais votre sympathique voisin Spider-Man, même lorsqu’un virus mutant est actif. Malgré les inquiétudes croissantes concernant la variante omicron du coronavirus, Spider-Man: No Way Home était le film le plus rentable aux États-Unis et au Canada au cours du week-end, et pas seulement cela. : C’est maintenant le film avec le deuxième meilleur week-end d’ouverture dans l’histoire, seulement derrière Avengers: Endgame.

Les revenus bruts du week-end du troisième film de Spider-Man avec Tom Holland étaient encore plus élevés que prévu, avec 260 millions de dollars facturés au box-office aux États-Unis et au Canada, a annoncé lundi Sony Pictures. C’est aussi le meilleur week-end d’ouverture pour les films Spider-Man, Sony Pictures et le mois de décembre.

Ce sont des moments difficiles pour les théâtres, en raison de la menace de la variante contagieuse omicron du coronavirus.

« Les résultats historiques de Spider-Man: No Way Home vu ce week-end, du monde entier et malgré de nombreux défis, confirment l’impact culturel inégalé des films exclusifs pour une sortie en salles lorsqu’ils sont promus avec vision et détermination. » Tom Rothman, président et PDG de Sony Pictures, a déclaré dans un communiqué.

« Nous tous, chez Sony Pictures, sommes extrêmement reconnaissants pour le talent extraordinaire, à la fois devant et derrière les caméras, qui a rendu ce film historique possible », a-t-il ajouté.

Les critiques ont été bonnes aussi. Le film a reçu 94% de bonnes notes sur Rotten Tomatoes.

De son côté, West Side Story (L’amour sans barrières) a obtenu 3,4 millions de dollars, soit 67% de moins que le week-end précédent.

Vous trouverez ci-dessous une estimation des ventes de billets du vendredi au dimanche dans les cinémas aux États-Unis et au Canada, selon Comscore. Les chiffres définitifs en Amérique du Nord seront publiés lundi.

1. Spider-Man : No Way Home, 260 millions de dollars.

2. Encanto, 6,5 millions.

3. West Side Story, 3,4 millions.

4. Ghostbusters : Afterlife, 3,4 millions.

5. Allée des cauchemars, 3 millions.

6. Maison Gucci, 1,9 million.

7. Éternels, 1,2 million.

8. Clifford le grand chien rouge, 400 mille

9. Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, 280 000

10. Venom: Let There Be Carnage, 220 mille

Avec des informations de Cependant