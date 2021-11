No Way Home sera triste et très émotif, assure Tom Holland – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Les fans de Spider-Man attendent avec impatience la première de ‘Pas de chemin à la maison’. Cependant, le film de Sony et Marvel pourrait être beaucoup plus sombre et dramatique que ce à quoi les téléspectateurs s’attendent, selon le protagoniste du film, Tom Holland.

L’interprète qui donne vie à Peter Parker dans la trilogie Spider-Man de Jon Watts a souligné que le film « Ce ne sera pas drôle, mais sombre, triste et très émouvant », lors d’un entretien avec le média Total Film.

Ils vont voir les personnages qui veulent traverser des choses qu’ils ne voudraient jamais et je suis très excité de pouvoir approfondir ce côté de Peter Parker », a expliqué Holland. Peter Parker est toujours quelqu’un qui lève les yeux. C’est toujours très positif. Il dit toujours : ‘Je peux arranger ça. Je peux faire l’autre’, alors que dans ce film, il sent qu’il a trouvé quelque chose qui l’a délogé », a déclaré l’interprète avant d’ajouter que, bien qu’il n’ait pas encore vu le film complet, il pense que « c’est le meilleur ». Film d’araignée -Mec, on ne l’a jamais fait, je ne pense pas que les fans soient prêts pour la suite, parce que je ne suis pas prêt et je sais que ça va être brutal.

Dans ce sens, l’acteur a averti lors d’une interview avec Entertaiment Weekly que : « On pourrait dire que pour nous c’est la fin d’une franchise« .

Je pense que si nous avions la chance de continuer à approfondir ces personnages, des versions très différentes d’entre eux seraient montrées », a expliqué Holland avant d’ajouter : « Ce ne sera plus la trilogie Homecoming, nous prendrions du temps pour construire quelque chose de différent. et changer le ton des films ».

Bien qu’il soit difficile de savoir avec certitude à quoi l’acteur fait référence, tout semble indiquer que les protagonistes du film ils subiront un événement vraiment traumatisant, peut-être la mort de l’un d’entre eux, qui marquera un tournant à la fois dans la saga Spidey et dans l’histoire de No Way Home.

Le film, qui sortira en salles le 17 décembre, mettra en scène un casting confirmé d’alliés du héros arachnide composé de Zendaya, Jacob Batalon et Marisa Tomei, en plus de rejoindre Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, sans oublier le retour d’Alfred Molina. , Jamie Foxx et JK Simmons en tant que Docteur Octopus, Electro et J. Jonah Jameson, respectivement.

Bien que Sony et Marvel aient préféré garder le silence à ce sujet, c’est aussi un secret de polichinelle que Tobey Maguire et Andrew Garfield Ils reprendront leurs versions respectives du super-héros.

Source : Excelsior