No Way Home signifie pour le MCU

Surprenant personne, Spider-Man: No Way Home a remporté gros au box-office lors de son week-end d’ouverture. Sa prise de 253 millions de dollars représente le meilleur week-end d’ouverture national de la pandémie. Au total, No Way Home a rapporté 587,2 millions de dollars à l’international au cours du premier week-end, ce qui lui donne le troisième week-end d’ouverture mondial après Avengers: Endgame (1,2 milliard de dollars) et Avengers: Infinity War (640 millions de dollars). Avec autant de fans ayant vu le film, beaucoup se demandent ce que la fin de No Way Home signifie pour Spider-Man à l’avenir dans le MCU et l’univers Spider-Man de Sony (SSU). Avant d’expliquer, nous vous rappelons que des spoilers massifs suivent ci-dessous. Vous voudrez lire notre critique sans spoiler Spider-Man: No Way Home si vous n’avez pas vu le blockbuster MCU.

Spider-Man: No Way Home se termine expliqué

Il s’avère que presque tous les spoilers de No Way Home étaient exacts. Je ne fais pas seulement référence au nombre croissant de confirmations que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film, mais à tout le reste. L’intégralité de l’intrigue du film, y compris la fin et les scènes post-crédits, a été divulguée en ligne dans les semaines précédant la première.

No Way Home propose une incroyable histoire autonome de Spider-Man. C’est facilement le meilleur que Tom Holland ait jamais été et le meilleur film MCU Spider-Man. Mais cela ne serait pas possible sans tout ce qui s’est passé avant. Ce ne sont pas seulement les précédentes franchises Spider-Man qui rendent le film si génial. Ce sont toutes les aventures du MCU qui ont fait avancer l’arc du film principal Peter Parker (Tom Holland).

À la fin du film, nous obtenons un Peter au cœur brisé et en colère, qui vient de perdre tante May (Marisa Tomei) malgré ses efforts pour faire la bonne chose. Et nous avons tous le cœur brisé aussi.

De plus, nous avons un Peter plus mature qui se rend compte que la résolution du problème multivers du monde ne fera que conduire à un chagrin d’amour plus personnel. Il dit au docteur Strange (Benedict Cumberbatch) de répéter le sort qu’il a concocté initialement, celui où tout le monde dans le MCU oublie qui est Peter Parker. Ils n’oublieront pas que Peter est Spider-Man. Ils oublieront qu’ils connaissaient Peter. Même Strange n’est pas disposé à accepter le plan au départ, reconnaissant à quel point Peter lui manquera.

Source de l’image : Sony

Pourquoi la fin de No Way Home a du sens pour Spider-Man

Mais la raison l’emporte et Strange jette le sort. La fin de No Way Home nous montre un monde sans aucun souvenir de Peter Parker. MJ (Zendaya), Ned (Jacob Batalon) et Happy (Jon Favreau) oublient tous qui est Peter. Mais tout le monde sait que Spider-Man existe. Et nous voyons un tout nouveau costume Spider-Man fabriqué par nos soins à la fin du film, avec Peter se balançant au-dessus de l’arbre de Noël du Rockefeller Center.

La première scène post-crédits est également essentielle pour l’avenir du MCU, car elle nous dit qu’une partie de Venom (Tom Hardy) reste dans cette réalité plutôt que de revenir à sa propre chronologie une fois que Strange aura terminé le sort.

Aussi douce-amère que puisse être la victoire, cela est parfaitement logique pour l’arc de Peter Parker de Tom Holland. Sony et Marvel avaient besoin de ce développement particulièrement déchirant pour avancer avec le personnage. Et No Way Home permet aux studios de redémarrer en douceur Spider-Man et de passer aux années universitaires de Peter sans aucun bagage.

Mais la fin laisse en place la seule chose qui compte le plus : le développement personnel de Peter. Et un avenir où toute histoire est possible, y compris un face-à-face contre Venom.

Source de l’image : Sony

La connexion des Avengers

Avec un sort, Strange a supprimé la connexion de Peter avec les Avengers. Les héros les plus puissants de la terre savent peut-être qu’il existe un Spider-Man. Ils se souviendront peut-être que Spider-Man s’est battu à leurs côtés contre Thanos. Mais ils ne savent pas qui est Peter et n’ont aucun attachement personnel à l’homme derrière le masque.

Hawkeye nous en a déjà montré un indice. Comme nous l’avons déjà expliqué, Clint Barton (Jeremy Renner) n’a aucune idée de qui est Peter. C’est parce que l’action dans Spider-Man: No Way Home, y compris la fin, se déroule avant Noël 2024. C’est à ce moment-là que Hawkeye se déroule dans la chronologie officielle du MCU.

Les Avengers oubliant que Peter est Spider-Man n’est pas un complot. Le sort de Strange ne change pas le passé. Tout ce qui s’est passé avant la fin de No Way Home reste en place. Vous ne pouvez pas effacer le passé (sans Infinity Stones). C’est juste que personne ne se souvient de la véritable identité de Spider-Man. Le sortilège a probablement effacé les preuves de l’identité de Peter partout, pas seulement les souvenirs des gens. Qu’il s’agisse d’articles imprimés, de vidéos ou d’intelligence artificielle comme Friday et Edith, la preuve que Peter Parker est Spider-Man a disparu.

Mettre différemment; les Avengers voudront probablement que Spider-Man rejoigne leurs rangs à l’avenir. Ou ils pourraient avoir besoin de son aide comme avant.

Abandonner le costume et les jouets high-tech indique également que Peter met derrière lui les jours où Spider-Man disposait de nombreuses technologies Stark. La fin de Spider-Man: No Way Home le montre très clairement. Nous rapprochons un Spider-Man des bandes dessinées originales plutôt qu’un Spidey surpuissant avec des capacités de « tuer instantanément », l’IA de Stark et un accès à une technologie valant des milliards de dollars.

Source de l’image : Sony

MJ et Ned

Peter est maintenant seul, vraiment seul, ayant subi des pertes importantes en cours de route. Mais cela l’a aidé à grandir. Il continue d’être le sympathique Spider-Man du quartier malgré le lourd tribut émotionnel.

Perdre tante May a fait plus de mal à Peter que de perdre Tony Stark (Robert Downey Jr.) dans Fin du jeu. C’est plus personnel. Et c’est un événement que Peter a causé indirectement. Cette culpabilité fait partie de ce que signifie être Spider-Man. Et la fin de Spider-Man: No Way Home nous le donne.

Enfin, nous arrivons à Peter perdant MJ et Ned, du moins pour le moment. D’une part, Peter peut les protéger plus facilement. Ils ne sont plus connectés à Spider-Man. D’un autre côté, cela donne plus d’options à Sony et Marvel. Il est peu probable que MJ et Ned disparaissent du MCU. Mais la dynamique de la relation entre les trois pourrait changer à l’avenir.

Source de l’image : Sony

Qu’est-ce qui vient après No Way Home?

Spider-Man: No Way Home à part la fin, Sony et Marvel ont déjà confirmé qu’ils travaillaient sur la prochaine trilogie Spider-Man. Nous savons également que Spider-Man pourrait bientôt apparaître dans au moins un autre crossover. Doctor Strange 2 est toujours une possibilité. Le grand crossover Avengers 5 en est un autre.

Holland est toujours timide quant à son avenir Spider-Man, car il négocie probablement un contrat lucratif pour les années à venir. Mais il est sûr de dire que Spider-Man a un avenir glorieux devant lui. C’est une chose que la fin de No Way Home garantit.

Le SSU et le MCU sont fermement connectés. Sony a trois Spider-Men dans les films d’action réelle, et il pourrait bientôt avoir besoin d’un des siens pour l’univers où résident Venom et Morbius. Andrew Garfield a fait forte impression dans No Way Home, et il est à la mode depuis des jours. Certaines rumeurs disent déjà que Garfield pourrait réapparaître en tant que Spider-Man. Maguire pourrait également continuer son passage en tant que Spider-Man dans les futurs films, bien que l’accent soit principalement mis sur Garfield.

Ensuite, il y a Miles Morales du film d’animation Spider-Verse. Il passera probablement à l’action réelle dans un proche avenir.

Coller l’atterrissage avec la fin de Spider-Man: No Way Home permet à Sony et Marvel de faire tout cela dans les années à venir et plus encore.