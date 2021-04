No Way Home trace les surfaces de fuite en ligne ⋆ .

]]>]]>

Avec tout le secret entourant les projets de Marvel Studios, Spider-Sense de Kevin Feige sera devenu fou ces derniers jours, avec Alfred Molina s’ouvrant sur son retour en tant que Doc Ock dans le prochain. Spider-Man: pas de retour à la maison, et maintenant nous avons une prétendue fuite de complot pour Marvel et Sony à venir, qui – si c’est vrai – révèle à peu près tout le film. Dans cet esprit, procédez avec prudence, car des spoilers potentiellement majeurs suivent …

Tout d’abord, il convient de noter que la fuite de l’intrigue provient de Reddit, ce qui signifie traditionnellement qu’il est fort probable que ce ne soit rien de plus que de la fan fiction. Cependant, ajouter une certaine crédibilité à cette “ fuite ” particulière est le fait que son affiche, SpideyForever245, a révélé avec précision que Julia Louis-Dreyfus était la camée surprise de cette semaine. Le faucon et le soldat de l’hiver la veille de la diffusion de l’épisode. Est-ce suffisant pour croire qu’ils ont en quelque sorte le scoop de l’intérieur Spider-Man: pas de retour à la maison? Vous devrez en juger pour le moment, mais (via Comic Book Movie), voici les informations présumées:

Il y a un saut de temps, Peter Parker est au tribunal, il se passe beaucoup de choses alors qu’il essaie de prouver son innocence. Le multivers se brise [and] il y a des méchants d’autres mondes. Le docteur Strange essaie de les capturer et de les mettre dans une prison spéciale qu’il a construite. Les méchants se sont en quelque sorte échappés parce que Peter a joué avec de la magie pour effacer son nom [and it’s] maintenant à lui de les ramener dans la prison. Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans les deuxième et troisième actes du film. Il y a des scènes avec Maguire et Garfield seuls. Le dernier acte du film est sur la Statue de la Liberté qui ressemble maintenant à un grand Captain America avec le bouclier. Les méchants sont tous là. Holland, Maguire et Garfield aussi. Il y a un réacteur à arc Stark le [villains] se disputent. Tous les méchants, à l’exception du gobelin vert de Willem Dafoe, se retrouvent dans cette prison. Le Gobelin tue quelqu’un… Je ne sais pas qui, mais Peter de Tom Holland pleurait et est devenu tellement en colère qu’il a essayé de tuer Gobelin et a failli le faire. Le film se termine avec Peter qui termine le lycée… il semble que tout le monde sait toujours qu’il est Spider-Man à la fin.

Le fuyant présumé a également «confirmé» que Matt Murdock de Charlie Cox apparaît dans le film, tandis que les victimes potentielles du gobelin vert circulent sur les réseaux sociaux que tante May et Ned Leeds sont tués. On ne sait pas si Norman Osborn est responsable de ces deux décès ou si l’un des nombreux autres méchants se salira également les mains.

Alors, que pensez-vous de ces rumeurs? Pensez-vous qu’il pourrait y avoir une vérité pour eux, et si oui, que pensez-vous de l’intrigue? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux @ FlickeringMyth…

Spider-Man: pas de retour à la maison est prévue pour le 17 décembre 2021 et voit Jon Watts (Spider-Man: retour à la maison, Spider-Man: loin de chez soi) réalisant Tom Holland (Spider-Man), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Zendaya (MJ), Marisa Tomei (tante May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Tony Revolori (Flash Thompson), Jamie Foxx (Electro) et Alfred Molina (Docteur Octopus).

