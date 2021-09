No10 complote pour empêcher Nicola Sturgeon de « détourner » la COP26 – « Pathétique et puérile » | Politique | Nouvelles

Un message disait : « Cela peut être étiqueté comme un rôle pour elle [as one of the UK’s leaders] mais lui évite d’occuper le devant de la scène.

“Nous ne pouvons pas laisser cela être utilisé comme une publicité pour une campagne pour l’indépendance”, a déclaré un autre.

Les notes de réunion suggèrent également que sans contre-stratégie, il existe un risque que Mme Sturgeon puisse « détourner » le sommet en l’utilisant comme une « boîte à savon pour son obsession pour l’indépendance ».

Le sommet COP26 est un événement organisé par l’ONU qui s’est tenu du 31 octobre au 12 novembre de cette année.

L’objectif de la conférence de Glasgow sera de rassembler les dirigeants mondiaux pour lutter contre le changement climatique avant qu’il ne soit trop tard en aidant à agir en faveur de l’Accord de Paris.

Une source du gouvernement écossais a déclaré que le plan faisait allusion “beaucoup plus au Premier ministre et à ceux qui l’entourent qu’au Premier ministre”.

« La COP26 à Glasgow est une occasion vitale dans la lutte mondiale contre le changement climatique – le monde est au « code rouge ».

“C’est ce sur quoi nous devrions tous nous concentrer, au lieu de tentatives pathétiques et puériles de marquer des points, qui démontrent simplement la profondeur de la paranoïa de Downing Street.”

« Le Premier ministre lance l’appel en faveur d’une plus grande ambition et d’une action climatique mondiale pour lutter contre le changement climatique avant la Cop26, et il s’est engagé à s’appuyer sur notre record mondial de réduction des émissions et à prendre des mesures pour garantir que nous atteignons le zéro net d’ici 2050. “

