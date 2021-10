Noah Brown des Cowboys semble défendre Ben Simmons au milieu des critiques des athlètes de Philly

Le receveur large des Cowboys de Dallas, Noah Brown, a lancé un coup contre les athlètes de Philadelphie qui ont défendu les fans au milieu de la controverse de Ben Simmons avec l’organisation des 76ers.

Brown, originaire de Flandre, dans le New Jersey, a critiqué les athlètes pour leurs remarques sur Simmons dans le but de s’attirer les faveurs des fans locaux.

« Tous ces athlètes de Philly essaient d’être sur Simmons pour une tape dans le dos supplémentaire de la part des fans de Philly. Activité de cornball », a écrit Brown, un joueur de quatrième année pour les Cowboys, sur Instagram.

LANDOVER, MD – 25 OCTOBRE: Noah Brown # 85 des Cowboys de Dallas s’échauffe avant le match contre l’équipe de football de Washington à FedExField le 25 octobre 2020 à Landover, Maryland. (Photo de Scott Taetsch/.)

Il n’a mentionné personne par son nom, mais le joueur de ligne offensive des Eagles Jason Kelce a contesté Simmons plus tôt dans la semaine alors qu’il a été suspendu pour un match pour conduite préjudiciable à l’équipe. Il ne s’est pas retenu lorsqu’on lui a posé des questions sur la situation du meneur.

PHILADELPHIE, PA – 29 JUILLET: Jason Kelce # 62 des Philadelphia Eagles regarde pendant le camp d’entraînement au complexe NovaCare le 29 juillet 2021 à Philadelphie, Pennsylvanie. (Photo de Mitchell Leff/.)

« Vous écrivez votre propre récit. Que se passe-t-il, je ne veux écraser aucun autre joueur, mais que se passe-t-il avec les 76ers, Ben Simmons, des trucs comme ça. Tout cela est dû à un manque de responsabilité, un manque de reconnaître ses erreurs et son manque de correction », a-t-il déclaré via NBC Sports Philadelphia.

« Si tout cela est corrigé, vous corrigez les lancers francs, si vous vous améliorez en tant que joueur, rien de tout cela ne se produit. Tout le monde peut se plaindre de la difficulté de jouer dans cette ville. Jouez simplement mieux, mec. Cette ville t’aimera. »

Il a ajouté: « Je ne pense vraiment pas que ce soit un endroit difficile à jouer, pour être honnête avec vous. »

Il a été rapporté plus tard que Simmons avait des problèmes de santé mentale et avait besoin de faire une pause dans l’équipe. Vendredi, le joueur vedette Joel Embiid a demandé aux fans de Philly d’atténuer les huées et les chants contre son coéquipier.

PHILADELPHIE, PA – 20 JUIN: Ben Simmons # 25 des Philadelphia 76ers joue la défense contre Trae Young # 11 des Atlanta Hawks lors du deuxième tour, match 7 des éliminatoires de la Conférence de l’Est le 20 juin 2021 au Wells Fargo Center de Philadelphie, Pennsylvanie . (Photo de David Dow/NBAE via .)

On ne sait pas quand Simmons reviendra, mais l’équipe lui a exprimé son soutien.