La publication Instagram de Kirk Myers a montré à quel point Noah Centineo est déterminé à répondre aux exigences physiques de jouer à Atom Smasher. Alors que Centineo semblait assez en forme auparavant, il y a une différence évidente entre son physique dans la série To All the Boys et la préparation de Black Adam. Compte tenu des publications de Black Adam de Dwayne Johnson, Centineo voulait égaler la star de Jumanji (autant qu’il le pouvait) avant le début de la production.