Noah Centineo jouera dans une nouvelle série Netflix sur l’espionnage

Jusqu’à présent, Netflix n’a pas révélé le titre officiel de la série, celui provisoire est Graymail. On ne sait pas non plus quelle sera la date de la première, mais il devrait arriver le plus tôt possible dans le catalogue de la plateforme. Le programme est écrit et produit par Alexi Hawley, qui est surtout connu pour son travail sur The Exorcist: The Beginning.

Soi-disant, Noé donnera vie à un jeune avocat travaillant à la CIA Mais sa carrière est en proie à des ennuis quand elle “s’emmêle dans une politique de puissance internationale dangereuse lorsqu’un ancien actif menace d’exposer la nature de sa relation à long terme avec l’agence à moins qu’elle ne soit disculpée d’un crime grave”, a rapporté le même média.