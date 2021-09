Noah Centineo, le troisième en lice entre Grimes et Elon Musk ?

Peu de temps après que la nouvelle soit devenue virale sur les réseaux sociaux, Okland l’a nié dans une déclaration sur la même plateforme. Il s’est excusé auprès des personnes impliquées et a expliqué qu’il ne l’avait pas fait parce qu’il avait reçu une menace d’Elon Musk.

Il a commencé son tweet en écrivant : « À propos de Grimes & Noah. Désolé, “à côté d’une image de notes qui dit :” Je veux venir ici et dire que j’ai menti à propos du baiser de Noah Centeno et Grimes à Olive Garden. Je l’ai certainement inventé et je n’ai pas vu ça. Je veux aussi que les gens sachent que je ne publie pas simplement cette déclaration parce qu’Elon Musk m’a menacé ou quelque chose du genre. Elon Musk est un humain cool et il ne m’a pas menacé de faire cette déclaration. Grimes et Noah ne sont PAS amoureux et ils ne fréquentent pas Newport Beach Olive Graden pour s’embrasser. Merci”.