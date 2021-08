Noah Cyrus parle de son retour au cinéma après avoir décroché un emploi de rêve dans les histoires d’horreur américaines

Bien qu’il soit certainement possible que Noah Cyrus ait eu le même genre de temps d’autonomisation dans une autre émission télévisée, le fait que cela se soit produit dans sa franchise préférée est le fudge chaud, les pépites, le caramel et la cerise au sommet du sundae. Après tout, tout type de travail est plus facile à apprécier et à apprendre si vous vous amusez, et le rôle de Cyrus dans le rôle de Connie, face à Dylan d’Adam Hagenbuch, semblait avoir été formidable de filmer pour un fanatique d’American Horror Story. Vous savez, puisque le personnage qu’elle jouait ÉTAIT un fanatique d’American Horror Story. Son premier rôle d’horreur, et Cyrus avait déjà joué un rôle de méthode en préparation pendant une décennie !