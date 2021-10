Noah du BIP fait s’écraser une voiture dans sa maison en embrassant Abigail

Il n’y a pas à pomper les pauses sur cette histoire d’amour !

As Noé erb, 26 et Abigail Heringer, 26 ans, continuent d’accélérer après s’être connectées à l’émission de téléréalité à succès d’ABC Bachelor in Paradise, les stars de la télé-réalité ont vécu une soirée inoubliable grâce à un trajet en voiture très dramatique.

Le jeudi 14 octobre, Noah est allé sur Instagram Stories et a peint une image d’une soirée qui s’est transformée en une course cahoteuse.

« Je viens d’emmener Abigail à un bon dîner. Nous nous amusions, une expérience incroyable, la nourriture était excellente », a expliqué Noah. « Nous montons dans la voiture. Nous commençons à écouter Annie de toutes choses. ‘The Sun Will Come Out Tomorrow.’ «

Mais, gardez vos ceintures de sécurité à jeun car cela ne s’arrête pas exactement là.