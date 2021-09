Noah Kahan sort son deuxième album tant attendu « I Was / I Am »

Le chanteur et auteur-compositeur folk et pop Noah Kahan a partagé son deuxième album tant attendu I Was / I Am. L’album arrive aujourd’hui via Republic Records.

I Was / I Am reste en ligne avec les déclarations succinctes de l’album de Kahan, avec 10 pistes avec une durée de près de 37 minutes. Le premier album de Kahan en 2019, Busyhead, a réparti le même nombre de chansons sur 35 minutes et demie.

L’album contient les singles précédemment sortis “Animal”, “Godlight” et “Part of Me”. Parallèlement à la sortie de l’album, Kahan a partagé le clip de sa collaboration avec Joie Oladokun, “Quelqu’un comme toi.” C’est la seule caractéristique de l’album.

“En écrivant cet album, j’ai fait le point sur qui je suis par rapport à qui j’étais quand j’ai commencé et ce que cela signifie, pour le meilleur ou pour le pire”, a déclaré Noah lors de l’annonce de l’album. « J’ai un peu de recul. J’ai aussi beaucoup perdu. J’ai perdu des personnes proches de moi pour différentes raisons. J’ai perdu des amitiés. J’ai perdu mon chien. Ces expériences ne m’ont pas nécessairement endurci, mais elles m’ont rendu incroyablement reconnaissant pour ce que j’ai maintenant.

Les chansons de I Was / I Am explorent les thèmes soulevés par ces événements. “Le plus grand changement est un peu de clarté en termes de qui je suis et de la personne que je veux devenir”, a-t-il poursuivi. “Les chansons sur le disque représentent une nouvelle compréhension de moi-même.”

Kahan emmènera I Was / I Am sur la route cet automne. Le trek débutera le 14 octobre à St. Louis et se terminera en décembre avec un dernier spectacle à Phoenix. Il comprend également des arrêts au Webster Hall de New York et au Fonda Theatre de Los Angeles. Les billets pour la tournée sont disponibles dès maintenant sur Kahan’s site officiel. La tournée présente Blake Rose et Genevieve Stokes en première partie.

Écoutez ou achetez le deuxième album de Noah Kahan, I Was / I Am.