Nobility présente un jeton à BSC, en partenariat avec David Chen

Le nouveau jeton de Nobility (NBL) est un jeton Binance Smart Chain Utility, qui vise à positionner l’entreprise en bonne place dans l’industrie des sports électroniques, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Créer un écosystème durable

L’écosystème NBL sera juste et durable, répondant à de nombreuses contraintes rencontrées par les organisations d’esports, les joueurs et les fans.

La noblesse utilisera le jeton pour organiser et organiser des tournois dans de nombreux jeux différents. Les participants auront accès à de superbes prix. Les créateurs de contenu et les détenteurs de jetons seront récompensés en BUSD.

Nobility annonce un partenariat avec le célèbre investisseur David Chen

Nobility s’est associé à David Chen, un investisseur de renom et défenseur des crypto-monnaies et de l’esport, qui deviendra un membre essentiel de l’équipe.

David Chen est également le président de FaZe Clan, qui compte plus de 30 millions de followers dans le monde. Il a lancé la NACL (North America Collegiate League), qui offre aux étudiants de nouvelles façons de s’inscrire à l’université, et est crédité d’avoir introduit l’esport dans les collèges. Il apporte sa vaste expérience à ses nouveaux collègues du projet Noblesse.

NACL organise des tournois de jeux vidéo avec bourses

La NACL, une organisation américaine d’esports et de divertissement à but non lucratif, organise des matchs de championnat et des tournois de jeux vidéo pour les universités et les collèges et offre des récompenses et des bourses aux joueurs et aux étudiants.

Actualmente, David no solo forma parte del directorio de FaZe Clan, sino también de Commloan, una empresa de préstamos comerciales con más de $ 1 mil millones de dólares en préstamos comerciales, MiCamp Solutions y Tengri Holdings, una empresa minera valorada en $ 4 mil millions de dollars.

Le jeton de noblesse

Nobility a été conceptualisé comme un jeton BSC qui révolutionnera le paysage de l’esport en organisant et en proposant des tournois à gros prix, en aidant les créateurs de contenu à gagner plus en jouant au jeu qu’ils aiment, et en plus de cas d’utilisation qui combleront les lacunes flagrantes au sein de la communauté.

