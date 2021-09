Nobility Token accueillera le tournoi Valorant India avec un prix de 20 000 $ début octobre

Nobility Token, dont les nobles objectifs incluent de combler le fossé entre les mondes de la blockchain et de l’esport, organise un tournoi Valorant India. Valorant est un FPS tactique 5v5 basé sur des personnages dans lequel les capacités uniques des agents sont combinées à un échange de tirs précis. Le jeu a attiré 14 millions de joueurs fidèles au cours de la première année de sa sortie.

Tournoi NobleGG Twitch en anglais, hindi sur YouTube

Nobility diffusera le tournoi en anglais sur son Twitch et en hindi sur son YouTube du 4 au 5 octobre à 16 h 00 IST et 6 h 30 HNE. Le fonds du prix est de 20 000 $ au total. Des créateurs de contenu eSports célèbres en Inde, notamment Binks, Gamerfleet, Mortal et Scout, participeront au tournoi. Ils choisiront leurs coéquipiers parmi un groupe de joueurs professionnels.

Un token BSC pour révolutionner l’esport

Nobility est construit sur la Binance Smart Chain et a l’intention de transformer le paysage de l’esport en aidant les créateurs de contenu à gagner plus en jouant au jeu qu’ils aiment, en organisant et en proposant des tournois à gros prix et davantage de cas d’utilisation qui combleront des lacunes flagrantes au profit de la communauté. .

