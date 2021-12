Noche de Fuego est nominé pour le meilleur film international aux Spirit Awards – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le film mexicain Noche de Fuego de Tatiana Fuego a été nominé pour le meilleur film international aux 37e Film Independent Spirit Awards.

Le candidat aux Oscars sera également en compétition avec les productions Compartiment n°6 (Finlande / Russie), Drive My Car (Japon), Madres Paralelas (Espagne), Pebbles (Inde) et Petite Maman (France).

L’histoire écrite par Tatiana Huezo est basée sur le roman Prières pour les volés de Jennifer Clement. Le film suit les traces de trois filles qui grandissent ensemble alors qu’elles apprennent à vivre au milieu des échos sombres que la violence a laissés dans leur ville et qui constituent une menace inéluctable, comme l’indique son synopsis.

« Il m’a semblé très intéressant que la violence au Mexique n’ait pas été évoquée à partir de là, depuis les enfances mexicaines qui sont si exposées et si vulnérables dans les villes où il y a de la violence. Les enfants qui grandissent, entendent des coups de feu, entendent qu’il y a des enlèvements, qu’il y a des morts ; et dans ces contextes, les filles sont aussi encore plus exposées à la brutalité », a commenté Huezo à propos du film dans une interview pour SinEmbargo.

Le réalisateur à la double nationalité, mexicaine et salvadorienne, a été récompensé par le Festival de Cannes lors de la première de Noche de Fuego avec une standing ovation qui a duré 10 minutes. Le film a reçu une mention spéciale dans la section « Un Certain Regard ».

Le 19 octobre, l’Académie mexicaine des arts et des sciences du cinéma a annoncé que le film Noche de fuego était le film sélectionné pour représenter le Mexique à la 94e cérémonie des Oscars.

En plus du cinéma indépendant, les Esprits commenceront à récompenser le meilleur de la télévision dès cette édition.

Source : Cependant