Noche de Fuego reste parmi les 15 demi-finalistes à concourir pour l’Oscar – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le film mexicain Noche de Fuego, réalisé par Tatiana Huezo, et le film panaméen Plaza Catedral, d’Abner Benaim, ont été sélectionnés ce mardi par la Hollywood Academy comme demi-finalistes pour concourir pour l’Oscar du meilleur film international.

Sur les 92 films qui ont été soumis en compétition, le Mexicain et le Panaméen font partie des 15 films les plus votés, qui vont désormais concourir pour la nomination finale.

L’histoire écrite par Tatiana Huezo est basée sur le roman Prières pour les volés de Jennifer Clement. Le film suit les traces de trois filles qui grandissent ensemble alors qu’elles apprennent à vivre au milieu des échos sombres que la violence a laissés dans leur ville et qui constituent une menace inéluctable, comme l’indique son synopsis.

« Il m’a semblé très intéressant que la violence au Mexique n’ait pas été évoquée à partir de là, depuis les enfances mexicaines si exposées et si vulnérables dans les villes où il y a de la violence. Des enfants qui grandissent, entendent des coups de feu, entendent qu’il y a des enlèvements, qu’il y a des morts ; et dans ces contextes, les filles sont aussi encore plus exposées à la brutalité », a commenté Huezo à propos du film dans une interview pour SinEmbargo.

Le réalisateur à la double nationalité, mexicaine et salvadorienne, a été récompensé par le Festival de Cannes lors de la première de Noche de Fuego avec une standing ovation qui a duré 10 minutes. Le film a remporté une mention spéciale dans la section « Un Certain Regard ».

Le 19 octobre, l’Académie mexicaine des arts et des sciences du cinéma a annoncé que le film Noche de fuego était le film sélectionné pour représenter le Mexique à la 94e cérémonie des Oscars.

Les nominations pour la 94e cérémonie des Oscars seront annoncées le 8 février 2022.

« Le film n’est pas instructif, mais empathique et célèbre le courage que de nombreuses femmes traversent chaque jour et ouvre la question, pourquoi continuer à nous faire du mal de cette manière? », La protagoniste du film Mayra Batalla a déclaré à Efe.

C’est le premier film de fiction auquel participe Huezo, dans lequel il exprime son engagement social et avec lequel il a reçu une mention spéciale dans la section Una Cierta Mirada au Festival de Cannes cette année.

LUTTER CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE

Le thème du film autour de la violence de genre a amené acteurs et actrices à réfléchir sur les problèmes sociaux que traverse le pays.

« Nous ne devons pas nous lasser de parler d’eux jusqu’à ce qu’ils cessent d’exister et l’art est l’un des endroits importants pour le faire », a déclaré Nailea Norvind en septembre.

De son côté, Carolina Politi, nominée pour les prix Ariel, a souligné l’importance des thèmes de fiction reflétant dignement la réalité.

« Il est délicat d’aborder des sujets comme celui-ci car la réalité est si forte que la fiction peut être offensante. La chose la plus proche d’être fidèle à la réalité était le documentaire, mais si la fiction parvient à transcender l’évidence et à aller vers un reflet de l’humain, cela peut devenir nécessaire, nous devons parler d’un endroit au-delà de la littéralité », a-t-il estimé dans une interview avec Efe.

« Faire partie de ce mouvement féministe et voir que le cinéma fait aussi sa part est incroyable, mettre cela au service du mouvement est très puissant », a déclaré Vivir Quintana, militante et chanteuse, à Efe.

Night of Fire est sorti dans les salles nationales le 16 septembre.

Source : Cependant