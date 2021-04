Nod d’armoire: prise en charge PLI de Rs 11000 cr aux électroménagers, modules solaires

De même, les entreprises de fabrication de modules solaires seront incitées en fonction de l’efficacité et de la composante indigène des panneaux.

Le Cabinet a approuvé mercredi des programmes d’incitation liés à la production (PLI) pour les produits blancs et les modules solaires, qui coûteraient ensemble au gouvernement 10 738 crores de roupies sur cinq ans.

Dans le cadre du programme pour les produits blancs, les investisseurs éligibles dans les climatiseurs, les lumières LED et ces composants recevront une prime totale de Rs 6 238 crore. Le programme pour les modules solaires promet des avantages de Rs 4500 crore.

Les investisseurs dans les produits blancs bénéficieront d’incitations de 4 à 6% sur les ventes supplémentaires (susceptibles d’être calculées sur l’année de base 2019-20) de produits fabriqués en Inde. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré que la valeur ajoutée pour l’industrie du climatiseur passerait de 20 à 25% actuellement à 75% après la mise en œuvre du programme; dans les lumières LED, il passera à 70-75% de 40%.

De même, les entreprises de fabrication de modules solaires seront incitées en fonction de l’efficacité et de la composante indigène des panneaux.

Ceux-ci font partie des 13 programmes PLI, annoncés par le gouvernement à la suite de la pandémie de Covid-19 l’année dernière, pour inciter principalement les grandes entreprises à développer la fabrication, à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à stimuler les exportations. Les incitations totales au titre des programmes PLI, couvrant des secteurs tels que les télécommunications, l’électronique, les pièces automobiles, la pharmacie, les cellules chimiques et les textiles, s’élevaient à Rs 1,97 lakh crore sur une période de cinq ans. On s’attend à ce que les programmes, mis ensemble, catalysent la fabrication incrémentielle de près de 520 milliards de dollars sur cinq ans.

Le programme PLI pour les produits blancs devrait ouvrir la voie à un investissement supplémentaire de Rs 7 920 crore, à une production de Rs 1 68 000 crore et à des exportations de Rs 64 400 crore. On estime également qu’il rapporte au gouvernement des recettes fiscales directes et indirectes de Rs 49 300 crore et crée quatre lakh supplémentaires d’emplois directs et indirects.

Quant au programme PLI dans les modules solaires, le gouvernement s’attend à ce qu’il contribue à doubler la capacité de fabrication de modules du pays à partir de la base actuelle de 10 giga-watts et à créer environ 30 000 emplois directs.

Le DPIIT et le ministère des énergies nouvelles et renouvelables publieront bientôt des directives opérationnelles détaillées permettant aux entreprises de bénéficier des incitations dans les produits blancs et les modules solaires, respectivement.

Gautam Mohanka, directeur général de Gautam Solar, a déclaré: «Ces incitations donneront du pouvoir à l’industrie solaire et, une fois qu’elle commencera à fournir des produits conformes aux normes attendues, elle pourra également pénétrer les marchés mondiaux.»

S’attendant à une augmentation de la demande «en raison de mesures politiques de soutien» prises par le Centre, Tata Power Solar a annoncé mercredi le doublement de sa capacité de fabrication de cellules et de modules à 1,1 GW. ReNew Power avait annoncé plus tôt qu’elle mettrait en place une usine de fabrication de cellules et modules solaires de 2 GW MW dans le pays. Premier Energies, basé à Hyderabad, a également récemment augmenté sa capacité de fabrication de modules à 1,5 GW.

Environ 50% de la capacité de fabrication solaire du pays reste actuellement inutilisée, les développeurs ayant préféré importer des équipements moins chers, principalement de Chine, pour construire des centrales solaires. Cependant, les importations totales d’énergie solaire au cours des dix premiers mois de l’exercice 21 sont tombées à 393 millions de dollars, contre 1,6 milliard de dollars au cours de la même période il y a un an, l’ajout de capacité solaire ayant chuté de 44% à 4,7 GW et les prix des modules ont chuté d’environ 20%.

