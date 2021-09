Nodal envoie un message à ses fans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après que les réseaux sociaux et certains médias ont assuré que sa rupture avec Belinda était imminente, Christian Nodal a publié un message via son compte officiel relatant ses sentiments et expliquant la raison de son absence dans la sphère publique.

Il convient de noter que le chanteur de Sonora, ces derniers mois, a été impliqué dans une controverse en raison de ses prétendus conflits avec des artistes tels que Lupillo Rivera et Eduin Caz, chanteur de Grupo Firme.

« La vie change constamment et nous l’accompagnons. Parfois pour le mal, parfois pour le mieux, mais je jure que je fais de mon mieux dans cette vie », a commencé le message de Nodal sur son profil Instagram.

Plus tard, l’interprète de “Adiós Amor” a reconnu ses attitudes et a offert un pardon à tous ceux qui ont reçu une mauvaise attitude.

“Des excuses du fond du cœur pour toute attitude négative”, a-t-il ajouté.

De la même manière, il a déclaré que pendant tout ce temps, il recherchait une stabilité émotionnelle et une rupture avec les caméras et les rotateurs de spectacles.

« J’avais besoin de cette pause. J’avais besoin de cette stabilité et de cette tranquillité d’esprit qui, pour certains, en décollaient devenait une affaire ou un plaisir », a déclaré le partenaire de Belinda.

« L’important, c’est que je sois prêt à tout repartir. Je t’aime, merci beaucoup. FORGED IS COMING ON THE WAY », a conclu Christian en faisant référence à son nouveau matériel qui est sur le point de sortir.

Belinda s’en est pris aux personnes qui, depuis un an, ont osé la juger pour sa romance avec Christian Nodal et a assuré qu’elle resterait ferme dans leur relation tant qu’elle se sentirait heureuse avec le chanteur.

Le célèbre chanteur espagnol et l’interprète régional mexicain ont surpris les Mexicains après, après plusieurs semaines de rumeurs, qu’ils ont annoncé qu’ils avaient décidé de commencer une relation amoureuse vers le mois d’août de l’année dernière, une parade nuptiale qui s’est rapidement transformée en engagement conjugal.

Maintenant, dans une conférence pour le magazine Caras, Belinda a déclaré qu’elle avait pris la décision de mettre de côté les critiques constantes qu’elle recevait pour son travail et sa relation avec la chanteuse de Bottle after Bottle, préférant se concentrer sur sa vie en privé.

“Je me fiche de ce qu’ils disent de moi, tant que je me sens à l’aise et heureux (…) Je partage ce que je veux, mais il y a aussi une partie qui est importante pour le garder pour moi”, a-t-il déclaré.