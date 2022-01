« Nodal était comme un clown », ils pleuvent de critiques

Belinda, Christian Nodal n’apparait pas sur ses photos, critiquent | Instagram

Belinda est interrogée après avoir montré toute une série d’images et de vidéos qui capturent une grande partie de sa vie et où nodal chrétien il était introuvable. « Et Nodal ?

La chanteuse L’espagnole Belinda a immédiatement reçu divers messages dans lesquels les utilisateurs des réseaux sociaux s’enquéraient du musicien régional avec qui elle se serait fiancée le 25 mai, comme l’a annoncé le même.

La La fiancée de Christian Nodal, a inondé ses histoires Instagram de diverses photos de son enfance, de ses passe-temps et même de certaines des réalisations de sa carrière, cependant, il n’y a aucun indice de son histoire romantique avec Nodal dans certains des documents.

Belinda, interrogée par Christian Nodal sur des photos récentes. Photo : Capture Instagram

La mexicaine naturalisée, Belinda Peregrín Schüll, a été la cible de ces réactions en montrant son décompte du dernier mois de 2021 et son beau, son absence brillait, si bien que certains de ses 14,3 millions d’abonnés n’ont pas tardé à demander l’interprète de « Au revoir mon amour« .

Et Nodal ? Pas dans un seul c’est Nodal hein, Ne tache pas et le Chris qui vague, Il en manque un avec Nodal, Ma belle et tout mais Nodal n’est dans aucune de tes photos préférées, Et la photo avec le copain ? Qu’est-il arrivé au Nodal ? Avec lui, il n’en a pas.

Commentaires sur le « femme d’affaires« Ils étaient pleins de plaintes et est-ce l’actrice de »Bienvenue à eden« , il a ouvert les portes de sa maison où il a montré à ses followers même les coins les plus inconnus ainsi que certaines des nombreuses choses qu’il collectionne entre les figurines Dragon Ball, les autocollants.

Dans les articles de mode, « Beli« Elle n’est pas restée courte et a partagé les looks qu’elle a le plus aimé porter et les raisons de cela, de la même manière qu’elle a partagé une chambre où apparaissent plusieurs de ses couvertures puisque le » modèle « a collaboré avec diverses éditions de magazines, récemment Who et l’édition de « Her World », ont été les derniers.

Au milieu de cela, les taquineries envers le « Sonora« Les publications du madrilène ne manquaient pas, qui soi-disant prépare un mariage très spécial avec Nodal.

« Nodal était comme un clown », « Eh bien, Nodal ne sort pas mais les cadeaux qu’il lui a donnés », « La blague se raconte tout seul », souligneraient des commentaires présumés.

Il faut dire que les fidèles adeptes de « Le Nodéli« Comme ils appellent « l’interprète de Sapito » et Christian dans les réseaux sociaux, ils adorent les voir ensemble alors ils se sont tout de suite énervés et ont lancé de vives revendications auprès des Espagnols.

En attendant, les fans espèrent que tout se passera bien entre eux et que dans les prochaines heures, le duo inséparable apparaîtra plus mielleux que jamais dans certaines des cartes postales au milieu de l’arrivée de la nouvelle année.