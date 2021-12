Nodal rend hommage à Vicente Fernández lors d’un concert – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les hommages à la radio, à la télévision, sur Internet ou dans les médias traditionnels ont eu lieu immédiatement après la mort de Vicente Fernández, l’un des charros les plus célèbres du Mexique, et probablement du monde entier.

Mais probablement le premier à le faire complètement en direct était Christian Nodal, le chanteur mexicain à sensation musicale régionale, partenaire de Belinda et grand fan de « Charro de Huentitán ».

Lors de son dernier concert à Fresno en Californie, dans le cadre de la Bottle after Bottle US Tour 2021, le Mexicain a fait une entrée différente à ses autres dates, dans le but de rendre un hommage posthume à Don Chente.

« Je voulais commencer par ouvrir avec les chansons de l’idole mexicaine. Aujourd’hui le mariachi, le cinéma, la race mexicaine, notre culture est en deuil car nous savons tous que ce grand homme était une graine pour la Colombie, pour toute l’Amérique latine, pour le monde entier de notre culture », a-t-il déclaré lors de son émouvante parole.

Il a ajouté que lui et de nombreuses autres personnes ont grandi en écoutant les chansons du « Roi de Mariachi », donc lui donner cet espace musical, c’est rendre « honneur à qui l’honneur mérite ».

«Je veux demander à nouveau un cri très fort vers le ciel pour M. Vicente Fernández, que Dieu l’ait dans sa gloire. Quelques secondes d’applaudissements au ciel pour cette personne qui a élevé notre pays et notre culture au plus haut. Don Vicente Fernández jusqu’à ”.

Les chansons que Christian Nodal a chantées, accompagné du groupe de mariachis, étaient « El Rey » ; « Ici entre nous », « Femmes divines » et « Retour, retour » dans un espace de plus de 16 minutes au Save Mart Center, pour le plus grand plaisir du public.

Pendant que les gens entonnaient, avec une mélancolie évidente et beaucoup d’énergie, des images de Vicente Fernández avec le drapeau mexicain, avec ses vêtements charro et avec ses poses caractéristiques sur scène, ont été projetées sur les écrans du bâtiment.

Mais ce n’était pas le seul hommage de Christian Nodal, car à travers les réseaux sociaux, l’interprète a publié une photographie du personnage populaire de Vicente Fernández, « El Arracadas », et a ajouté quelques mots d’adieu.

« DEP DON VICENTE FERNÁNDEZ ! L’homme qui a répandu la graine de notre culture mexicaine à travers le monde avec sa musique et ses films pleins de son âme et de notre fierté. Simplement le roi du Mexique. Mes condoléances à sa famille, son équipe et ses fans », a écrit Nodal.