Nodle accorde à la Fondation Berty 1 million de dollars en Nodle Cash pour faire progresser son protocole de communication sur la confidentialité

[PRESS RELEASE – San Francisco, California, 13th October 2021]

Réseau sans fil décentralisé basé à San Francisco, Nodle accorde à la Berty Foundation, un protocole de communication de confidentialité, 1 million de dollars en Nodle Cash dans le but de stimuler le développement de ses capacités de messagerie Bluetooth peer-to-peer. La subvention sera utilisée dans le développement et l’avancement de la plate-forme de Berty qui améliore la confidentialité des utilisateurs tout en discutant et en envoyant des messages sur son réseau.

Lancé en 2018, Berty offre à ses utilisateurs une alternative aux plateformes de messagerie instantanée, en fournissant des solutions axées sur la confidentialité dans le monde de la messagerie. Selon son site Web, Berty fournit aux utilisateurs une plate-forme de confidentialité par défaut garantissant que la sécurité et la confidentialité des messages restent primordiales pour tous les utilisateurs. La plate-forme est construite par Berty Technologies « en utilisant le meilleur protocole de cryptage disponible », précise le site Web.

S’exprimant sur la subvention, Micha Benoliel, PDG et co-fondateur de Nodle a déclaré :

« Nous sommes ravis d’aider et de soutenir la Fondation Berty pour faire progresser son protocole de communication axé sur la confidentialité. La confidentialité est au cœur de la révolution Web 3.0 et l’une des valeurs fondamentales de Nodle.

La startup française ne stocke aucune des données des utilisateurs sur un serveur central mais plutôt sur une plateforme décentralisée malgré le cryptage des données. De plus, sur Berty, seules les métadonnées nécessaires sont réellement collectées, et elles minimisent au maximum la collecte dans l’espoir de créer un service de messagerie garantissant l’anonymat et la confidentialité de tous les utilisateurs. La plate-forme cible les groupes axés sur la confidentialité, les applications de messagerie, les utilisateurs de réseaux sociaux et les utilisateurs généraux cherchant à protéger leurs données contre les tiers.

Avec la dernière subvention, la Fondation Berty vise à étendre le développement de la confidentialité et de l’anonymat de ses messages, selon un communiqué de l’équipe :

« Grâce à Nodle pour leur confiance, ce don représente une véritable avancée pour Berty. Cela nous permettra d’avancer plus rapidement sur notre nouveau protocole de messagerie sécurisée décentralisée et la possibilité de communiquer même sans connexion Internet. Plus important encore, cela contribuera à assurer l’avenir de notre organisation.

La subvention de Nodle, le réseau Bluetooth Low Energy (BLE) connectant des millions d’Internet des objets (IoT), accélérera le développement du protocole de communication de confidentialité de Berty. Nodle a choisi la plate-forme car il s’agit de l’une des initiatives les plus avancées dans le domaine des communications décentralisées et renforce les valeurs de confidentialité que Nodle soutient en matière de sécurité et de confidentialité. Les deux entreprises prévoient de tirer parti de la technologie ou de l’écosystème de l’autre à l’avenir, a encore confirmé le communiqué.

Nodle est un réseau sans fil décentralisé alimenté par les citoyens qui permet à toute personne possédant un smartphone de rejoindre le réseau et de gagner de la cryptographie Nodle Cash via son application Nodle Cash. Les développeurs et éditeurs d’applications mobiles peuvent également monétiser leurs applications en installant la bibliothèque réseau Nodle. Comme le réseau Nodle exploite la norme Bluetooth Low Energy (BLE), tout périphérique ou capteur BLE existant peut facilement exploiter le réseau.

Avec la dernière subvention, Berty Technologies vise à réaliser sa vision de créer des outils de communication sécurisés et de lutter contre la censure afin de créer une opportunité de se connecter avec des gens partout dans le monde libre.

À propos de Nodle | Le Réseau Citoyen:

Nodle construit le plus grand réseau sans fil décentralisé sur Terre pour connecter des objets et des capteurs qui n’auraient jamais pu être connectés auparavant de manière sécurisée, économique et respectueuse de l’environnement. Le réseau Nodle est alimenté par des millions d’utilisateurs de smartphones compatibles Bluetooth qui gagnent du Nodle Cash en fournissant une connectivité aux appareils et capteurs IoT compatibles Bluetooth à proximité. Les développeurs et éditeurs d’applications ont la possibilité de monétiser leurs applications via la bibliothèque de réseau Nodle qui leur permet de générer du Nodle Cash pour aider le réseau à se développer. La puissante pile IoT de Nodle, axée sur la confidentialité, permet de nombreux cas d’utilisation, notamment la connexion et la sécurisation des actifs physiques, le suivi des objets perdus ou de valeur, la capture des données des capteurs, les certificats de sécurité, la fourniture d’informations décisionnelles aux fabricants d’électronique grand public, aux entreprises, aux villes intelligentes et à la finance. l’industrie, et bien plus encore. L’application Nodle Cash est disponible pour iOS ou Android.

À propos de Berty Technologies

Berty Technologies est une organisation non gouvernementale et à but non lucratif française. Créée en mai 2018, l’équipe de Berty Technologies est basée à Paris (FR) et compte aujourd’hui 12 personnes dont la moitié de développeurs.

La vision de Berty Technologies est de créer des outils de communication sécurisés et de lutter contre la censure afin de créer une opportunité de se connecter avec des gens partout dans le monde libre.

