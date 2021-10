Nodle accorde à la Fondation Berty 1 million de dollars en Nodle Cash pour renforcer son protocole de communication de confidentialité

Publicité





Nodle, un réseau sans fil décentralisé alimenté par les citoyens, a accordé à la Fondation Berty 1 million de dollars en Nodle Cash pour l’aider au développement de sa plate-forme de messagerie Bluetooth peer-to-peer.

Selon l’annonce, le nouveau financement aiderait la Fondation Berty, un protocole de communication de confidentialité dans l’avancement de son protocole. Le protocole de communication de Berty, qui est encore en cours de développement, vise à améliorer la confidentialité des utilisateurs lors de la discussion et de l’envoi de messages sur le réseau Berty. Avec le nouveau financement en place, Berty espère accélérer son rêve de créer des outils de communication sécurisés pour les utilisateurs tout en leur permettant de briser les mesures de censure qui ont largement entravé la libre communication entre les utilisateurs.

En commentant la subvention, Micha Benoliel, PDG et cofondateur de Nodle, a déclaré ceci :

« Nous sommes ravis d’aider et de soutenir la Fondation Berty pour faire progresser son protocole de communication axé sur la confidentialité. La confidentialité est au cœur de la révolution Web 3.0 et l’une des valeurs fondamentales de Nodle.

Berty est une plate-forme de messagerie construite sur le protocole Berty qui est basé sur IPFS, un protocole hypermédia peer-to-peer pour rendre le Web plus rapide, plus sûr et plus ouvert. Berty est un messager dans lequel toutes les conversations sont cryptées avec un cryptage de bout en bout, dans un réseau entièrement distribué. Une fois complètement lancée, la plate-forme ne nécessitera aucune donnée personnelle ou connexion réseau de ses utilisateurs.

Publicité





Notamment, seules les métadonnées nécessaires seront collectées, permettant aux utilisateurs de rester anonymes et de profiter de leur vie privée. La plate-forme de messagerie serait idéale pour les groupes axés sur la confidentialité, les utilisateurs de réseaux sociaux qui cherchent à protéger leurs données personnelles contre des tiers et d’autres applications de messagerie.

Une déclaration de la Fondation Berty se lit en partie :

« Grâce à Nodle pour leur confiance, ce don représente une véritable avancée pour Berty. Cela nous permettra d’avancer plus rapidement sur notre nouveau protocole de messagerie sécurisée décentralisée et la possibilité de communiquer même sans connexion Internet. Plus important encore, cela contribuera à assurer l’avenir de notre organisation.

Nodle est le plus grand écosystème d’appareils connectés au monde, fournissant une infrastructure, des logiciels et un accès aux données pour l’Internet des objets. La plate-forme permet à tout utilisateur disposant d’un smartphone de rejoindre et de gagner son jeton natif Nodle Cash à l’aide de l’application Nodle Cash. Nodle s’appuie sur la norme Bluetooth Low Energy (BLE), ce qui permet à tout appareil ou capteur d’exploiter facilement son réseau. Les développeurs et éditeurs d’applications mobiles ont également la possibilité de monétiser leurs applications en installant la bibliothèque réseau Nodle.

Dans les prochains jours, les deux projets espèrent exploiter leurs ressources combinées pour créer un meilleur écosystème où les utilisateurs peuvent profiter de la sécurité et de la confidentialité.