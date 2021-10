Nodle donne 1 million de dollars à Berty pour améliorer la messagerie Bluetooth

Nodle, un réseau sans fil décentralisé basé à San Francisco, a attribué à la plateforme de communication privée Berty Foundation la somme de 1 million de dollars en Nodle Cash pour renforcer le développement de ses capacités de messagerie Bluetooth peer-to-peer, a-t-il appris Invezz dans un communiqué.

La subvention sera utilisée pour faire progresser et développer la plate-forme de Berty, qui augmente la confidentialité des utilisateurs lors de la messagerie et du chat au sein de son réseau.

Une alternative tant attendue à la messagerie instantanée non privée

Berty est une alternative de garantie de confidentialité indispensable aux plateformes de messagerie instantanée. La société garantit la sécurité et la confidentialité des messages via une plate-forme de confidentialité par défaut qu’elle a construite « en utilisant le meilleur protocole de cryptage disponible » selon le site Web.

Micha Benoliel, PDG et co-fondateur de Nodle, a commenté :

Nous sommes ravis d’aider et de soutenir la Fondation Berty pour faire avancer leur protocole de communication de confidentialité en premier. La confidentialité est au cœur de la révolution Web 3.0 et l’une des valeurs fondamentales de Nodle.

Berty, qui est une entreprise française, stocke les données des utilisateurs sur une plateforme décentralisée même si les données sont cryptées. Ils ne collectent que les métadonnées nécessaires pour assurer l’anonymat et la confidentialité de tous les utilisateurs. Berty s’adresse aux utilisateurs de réseaux sociaux, d’applications, de groupes axés sur la vie privée et, en général, à tous ceux qui souhaitent que leurs données soient protégées des tiers.

L’équipe de la Fondation Berty a déclaré dans un communiqué :

Merci à Nodle pour sa confiance, ce don représente une véritable avancée pour Berty. Cela nous permettra de faire progresser plus rapidement notre nouveau protocole de messagerie sécurisée décentralisée et la capacité de communiquer même sans connexion Internet. Plus important encore, cela contribuera à assurer l’avenir de notre organisation.

Subvention pour accélérer le développement de la communication privée

Nodle est un réseau qui connecte des millions d’Internet des objets (IoT). Votre subvention contribuera au développement du protocole de communication de confidentialité de Berty. Nodle a choisi Berty car ils partagent les valeurs de confidentialité et de sécurité de Nodle. Les deux sociétés continueront à utiliser leurs écosystèmes et technologies respectifs à l’avenir.

Tout le monde peut rejoindre Nodle et gagner du Nodle Cash

Comme Nodle est un réseau sans fil décentralisé et axé sur la communauté, toute personne possédant un smartphone peut s’y joindre et commencer à gagner des crypto-monnaies Nodle Cash à l’aide de l’application dédiée. Les développeurs et éditeurs d’applications mobiles peuvent installer la bibliothèque réseau de l’entreprise pour monétiser leurs produits. Tout appareil utilisant la norme Bluetooth Low Energy (BLE) peut facilement profiter du réseau.

