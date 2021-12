NODWIN Gaming acquiert 10% du capital de Rusk Media

La société vise à prendre de nouvelles mesures dans la massification de l’esport et des jeux

NODWIN Gaming a acquis une participation stratégique de 10 % dans le réseau de médias IP de contenu numérique Rusk Media. Pour affirmer sa domination dans l’écosystème indien de l’esport, la société est en pleine expansion et consolidation depuis son financement en mars de cette année. Avec cet investissement dans Rusk Media, NODWIN Gaming vise à approfondir et élargir son portefeuille d’IP de contenu dans l’écosystème du jeu et de l’esport.

«En tant que leader de l’esport dans la région de l’Asie du Sud, nous visons à terme à avoir une présence significative dans l’ensemble de l’écosystème de ce secteur. Grâce à notre investissement dans Rusk Media, nous visons à prendre de nouvelles mesures dans la massification de l’esport et des jeux en créant des IP de jeux de divertissement pour la GenZ », a déclaré Akshat Rathee, directeur général de NODWIN Gaming.

Rusk Media, le premier réseau IP de contenu numérique de la génération Z, propose du contenu à un public de 15 à 25 ans en mettant l’accent sur l’égalité d’audience entre les sexes. NODWIN Gaming s’attend à massifier le contenu de jeux et d’esports de divertissement dans le pays par le biais de cette association et de permettre aux plateformes médiatiques d’avoir accès au contenu recherché par la cohorte de la génération Z, a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Nous sommes ravis d’avoir NODWIN Gaming dans le cadre de notre voyage pour révolutionner le divertissement pour la génération Z et le public du millénaire. Nous voulons rassembler les mondes du divertissement et de l’esport et créer des IP d’abord numériques conçues pour les fans de jeux », a déclaré Mayank Yadav, PDG de Rusk Media.

NODWIN Gaming est la filiale matérielle de Nazara Technologies Limited. Il a récemment acquis les activités de jeux et de propriété intellectuelle adjacentes d’OML Entertainment. Elle est présente en Inde, ainsi que sur les marchés mondiaux émergents et développés tels que l’Afrique et l’Amérique du Nord.

Lire aussi : Les cordes Lotus Herbals à Malaika Arora en tant qu’ambassadrice de la marque Lotus Herbals YouthRx

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.