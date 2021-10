NODWIN s’associe à PVR pour amener l’esport sur grand écran

Les joueurs et les passionnés de jeux à travers le pays pourront participer à des Coupes Esports en ligne et à des tournois In-Cinema avec des cagnottes séparées pour chaque ville.

NODWIN Gaming s’est associé à PVR Limited pour lancer des tournois en direct In-Cinema Esports. Le pilote commencera avec « Battlegrounds Mobile India (BGMI) » et inclura à l’avenir des jeux de différents genres. Les joueurs et les passionnés de jeux à travers le pays pourront participer à des Coupes Esports en ligne et à des tournois In-Cinema avec des cagnottes séparées pour chaque ville. NODWIN Gaming a toujours souligné l’importance de renforcer le développement à la base qui peut constituer une base solide et fiable pour l’esport, et cette propriété est un pas dans cette direction, a déclaré Akshat Rathee, MD et co-fondateur de NODWIN Gaming. « La pénétration des esports professionnels au niveau de la ville conduit à une solide exposition de l’écosystème de base et, comme on l’a vu dans le passé, plus la base est exposée, plus elle s’améliore aux niveaux supérieurs. Cela ouvre à son tour la voie à la croissance collective de tous les niveaux de joueurs professionnels. Notre association avec PVR Cinemas ouvre un couloir vers l’intégration de l’esport et le plaçant en plein milieu de l’industrie du divertissement. L’esport en tant que nouveau moyen de divertissement interactif a eu sa juste part de visibilité dans les arènes bondées, mais il est temps que nous passions à l’action sur grand écran. NODWIN, en plus de créer des bases, offrira également à son public une expérience de visionnage premium avec ce partenariat », a-t-il ajouté.

Cette initiative devrait accélérer la trajectoire de croissance du divertissement esports en Inde en combinant l’attrait des jeux esports avec la magie de l’expérience sur grand écran. Les quarts de finale, les demi-finales et les finales des coupes, dans chaque ville participante, seront diffusés dans certains cinémas PVR, ainsi que des diffusions en direct sur diverses plateformes numériques, y compris les pages Facebook et Youtube de NODWIN ainsi que l’application mobile PVR. «Chez PVR, nous nous efforçons d’évoluer continuellement en tant que destination de divertissement, offrant à nos clients la possibilité de s’évader de manière divertissante dans plus que de simples grands films. Notre environnement immersif se prête particulièrement bien à la communauté des joueurs, plaçant les joueurs dans les univers dans lesquels ils sont en compétition », a déclaré Sanjeev Kumar Bijli, directeur général adjoint de PVR Limited.

Pour Kamal Gianchandani, chef de la stratégie, PVR Limited, l’entreprise est de rassembler, développer et divertir les communautés. « En faisant partie de l’écosystème indien d’esports, nous avons l’opportunité de servir notre objectif en offrant aux communautés PVR un autre moyen divertissant de se réunir sur notre plate-forme d’esports », a-t-il souligné.

Lire aussi : ZEEL contre Invesco ; qu’y a-t-il pour l’entreprise d’investissement

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.