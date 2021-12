Noël 2021 : 10 idées cadeaux pour les enfants | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous devez offrir un cadeau à un garçon ou à une fille ce Noël et que vous souhaitez qu’il soit technologique, nous allons vous faire économiser cette année avec quelques idées qui arriveront avant le 25 décembre.

Bien que nous ayons déjà averti à plusieurs reprises pendant le Black Friday que ces jours étaient le meilleur moment pour obtenir des cadeaux de Noël, si vous ne faites pas attention à nous, vous passerez par tous les magasins possibles à la recherche de « ce cadeau » que vous devez faire .

Nous allons vous proposer quelques les meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir aux garçons et aux filles de tous âges, mais toujours avec cette touche technologique que nous aimons avoir sur ComputerHoy.com.

Lors de la sélection de ces idées de cadeaux de Noël pour les enfants, nous avons pris en compte un détail important : Ils vous ramèneront à la maison avant qu’il ne soit trop tard. Et c’est que les problèmes de stock dans de nombreux produits laisseront des cadeaux pour les Rois Mages… tant que vous les achetez maintenant.

Une tablette : Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 sur AmazonSamsung Galaxy Tab A7 sur MediaMarkt

La tablette Samsung Galaxy Tab A7 est devenue un produit parfait à offrir aux garçons et aux filles. Et ils adorent les tablettes car ce sont de grands écrans et peuvent contrôler les vidéos qu’ils peuvent voir.

Utilisez des plateformes de streaming qui ont du contenu pour les mineurs et activez les restrictions parentales pour éviter les frayeurs et le tour est joué, vous avez un cadeau parfait à un bon prix.

Cette Galaxy Tab A7 de 32 Go (dont la capacité peut être étendue avec microSD) peut être achetée pour 228 euros sur Amazon. Mais il est aussi disponible chez MediaMarkt pour seulement 219 euros.

Une console : Nintendo Switch

Néon Nintendo Switch sur Amazon

La console portable la plus célèbre au monde est Commutateur Nintendo. Dans cette version 2019 avec amélioration de la batterie et écran de 7 pouces, vous disposez de l’un des meilleurs cadeaux pour les garçons et les filles d’un âge où ils aiment de plus en plus les jeux.

Ils ont de très bons jeux et c’est une console à un bon prix. Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 299 euros avec un code de 12 mois pour jouer en ligne.

Pour les scientifiques : le télescope astronomique Ranipobo

Télescope astronomique Ranipobo sur Amazon

Un télescope peut être l’un de ces cadeaux qui incitent les petits à prendre une décision pour l’avenir et à choisir les sciences de leur vie. Et il n’y a rien de plus intéressant que de découvrir les étoiles et les planètes que l’on peut voir la nuit avec un télescope.

Ce télescope astronomique avec un grossissement de 150 est parfait pour débuter dans ce monde. Il comprend également de nombreux accessoires, comme un trépied, un support pour prendre des photos et des vidéos avec le mobile, un sac de transport ou encore différentes visionneuses.

Il peut être obtenu pour 76,99 euros sur Amazon.

Un mobile : Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12 sur Amazon

Si vous souhaitez offrir le premier mobile à un enfant et que vous voulez que ce soit un mobile pas très cher (en raison de ce qui peut arriver), mais que vous n’ayez pas de problèmes de batterie et qu’il puisse être utilisé longtemps, ce Samsung Galaxy M12 est un modèle parfait.

Il possède un écran de 6,5 pouces, 64 Go de stockage, une grosse batterie de 5 000 mAh et un appareil photo de 48 mégapixels. De plus, son prix n’est que de 195 euros.

La version avec 128 Go est également en vente pour 204 euros.

Un ordinateur portable : Asus Chromebook Z1400CN

Chromebook Asus Z1400CN sur Amazon

Si ce petit humain est déjà à un âge où il a besoin d’un ordinateur portable pour étudier ou que vous voulez qu’il ait un ordinateur avec lequel il puisse faire ses premières tâches sur internet, ceci Chromebook Asus Z1400CN c’est une valeur sûre.

Il s’agit d’un ordinateur portable basé sur ChromeOS qui est facile à utiliser, à mise à jour automatique, sans entretien et peu coûteux également.

Il a un écran de 14 pouces, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Son prix de vente est de 229 euros.

Un jeu : Mario Kart Live

Mario Kart Live : Circuit à domicile sur Amazon

Si vous possédez une Nintendo Switch et que vous cherchez un cadeau original à faire, nous vous recommandons ce Mario Kart Live pour Switch.

Il dispose d’une voiture télécommandée de Switch et d’une caméra et d’éléments pour créer un circuit dans votre propre maison. C’est un jeu très amusant qui peut être joué par plusieurs personnes avec plusieurs voitures et leurs commutateurs. Il est parfait pour les familles et ne coûte que 89 euros.

Un casque : Razer Kraken X

Razer Kraken X sur Amazon

Le casque Razer Kraken X Ils sont destinés à être utilisés sur des consoles et des ordinateurs. Donc, si vous voulez qu’ils jouent et puissent utiliser un microphone pour parler avec leurs amis tout en s’amusant, ces écouteurs sont de grande qualité et disposent d’un microphone flexible.

Son prix n’est que de 34,99 euros et peut être utilisé avec n’importe quel appareil, même les téléphones portables.

Si vous voulez juste un casque pour écouter de la musique ou des vidéos sur votre tablette ou votre ordinateur portable, le casque Philips SHK2000 ils sont colorés et coûtent un peu plus de 13 euros.

Pour apprendre à coder : Robo Wunderkind

Vol Wunderkind sur Amazon

Le prodige du vol est un jouet STEM qui essaie d’initier les plus petits à la programmation. Il est parfait pour les enfants de 5 ans et plus et a remporté plusieurs prix pour sa valeur éducative.

Il comporte plusieurs pièces, roues, lumières et caméras qui peuvent être programmées à partir d’une tablette ou d’un ordinateur afin que les plus petits commencent à comprendre comment fonctionnent les langages de programmation.

Son prix est de 199 euros et est disponible sur Amazon.

Un drone : Avialogic Q9s

Avialogic Q9s sur Amazon

Le drone Avialogic Q9s C’est un jouet assez amusant à utiliser et qui vous permet de voler longtemps pour chaque batterie dont vous disposez.

Il dispose d’hélices lumineuses, d’une télécommande et de deux batteries pour pouvoir voler environ 15 minutes par charge. Il dispose également de 3 types de vols qui limitent la vitesse et l’altitude. Son prix est inférieur à 50 euros.

Une trottinette électrique : SmartGyro Xtreme XD

SmartGyro Xtreme XD sur Amazon

SmartGyro Xtreme XD C’est un scooter électrique destiné aux plus petits de la maison, avec une taille correspondante et qui a des limitations de vitesse.

Il se plie facilement, possède des roues increvables de 8 pouces, une batterie qui offre une autonomie de 18 kilomètres et une vitesse de pointe allant jusqu’à 24 km/h.

Son prix est de 249 euros.

