Noël 2021 : 10 idées cadeaux pour les fans de Xiaomi | La technologie

Xiaomi est une marque qui compte un nombre croissant de fans, comme Apple ou encore Samsung. Une marque qui en quelques années a réussi à devenir l’un des principaux fabricants de mobiles au monde et qui fait partie du Top 5 en Espagne.

Si vous connaissez quelqu’un qui est un grand fan de Xiaomi et que vous devez lui offrir un cadeau, alors cela vous intéresse beaucoup. Dans cette liste, vous trouverez idées cadeaux pour les fans de Xiaomi.

Xiaomi a un grand nombre d’accessoires et de produits non mobiles dans son catalogue. Ce ne sont que quelques-uns des meilleurs que vous puissiez obtenir en ce moment.

Nous avons choisi ces produits Xiaomi car ils complètent leurs mobiles, car ils sont utiles et nous avons également pris en compte le fait que vous pouvez les acheter et qu’ils arrivent avant Noël.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 sur Amazon

Xiaomi Pad 5 C’est la tablette de la célèbre marque et elle reçoit des critiques élogieuses. Pas mal pour un modèle qui vient d’arriver sur le marché et qui dispose d’un grand écran de 11 pouces 120 Hz, d’un processeur rapide, d’une batterie longue durée et d’une connectivité WiFi 6.

Vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur Xiaomi Pad 5 en lisant cette analyse complète.

Le meilleur prix que vous pouvez trouver en ce moment en Espagne avec une livraison rapide avant Noël est sur Amazon. La version 128 Go coûte 399,99 euros.

Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 6 sur les composants PC

Xiaomi Mi Band 6 C’est un cadeau presque évident pour tout fan de Xiaomi. Le seul problème est de s’assurer que cette personne ne l’a pas déjà, car il est tellement bon marché et utile qu’il est rare de ne pas le trouver à son poignet.

Un bracelet d’activité physique avec un capteur de fréquence cardiaque qui mesure vos pas, les calories brûlées et suit le sport au quotidien et avec une autonomie allant jusqu’à 2 semaines. Lors de nos tests, il a montré pourquoi c’est le bracelet d’activité le plus vendu.

Obtenez-le pour 34,94 euros chez PcComponentes ou pour 39,99 euros chez Amazon.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sur Amazon

Redmi Buds 3 Pro Ce sont les nouveaux écouteurs sans fil de la sous-marque Xiaomi et ils disposent d’une suppression active du bruit.

Ces écouteurs disposent du Bluetooth 5.2, d’une très faible latence entre mobile et casque, d’une autonomie de 6 heures ou jusqu’à 28 heures avec son boîtier de recharge sans fil et sa meilleure fonction, une suppression active du bruit qui éliminera les bruits de fond.

Vous pouvez les acheter sur Amazon pour 55 euros, qui est curieusement le seul magasin qui propose un bon prix et une livraison avant Noël.

Prise intelligente Xiaomi Mi

Xiaomi Mi Smart Plug in PcComponentesXiaomi Mi Smart Plug in MediaMarkt

L’achat d’une ou plusieurs prises intelligentes est probablement le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre maison et l’un des moins chers. Prise intelligente Xiaomi Mi Il s’agit d’une prise intelligente totalement intégrée à l’écosystème Xiaomi avec son application.

Il est entièrement compatible avec Google et Alexa, vous pouvez contrôler l’activation et la désactivation de n’importe quel appareil branché ou créer des calendriers d’automatisation.

Dans PcComponentes, vous pouvez le trouver pour 11 euros et dans MediaMarkt pour 14,99 euros.

Friteuse Xiaomi Mi Smart Air 3.5 L

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 L chez FNACXiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 L chez Amazon

C’est vrai, Xiaomi a une friteuse sans huile. Comment pourrais-je ne pas l’avoir ? Et c’est aussi un très bon design et avec un seau pour 2 ou 3 portions généreuses faciles.

Friteuse Xiaomi Mi Smart Air C’est une friteuse à air chaud qui vous permet de préparer de nombreux plats du quotidien sans utiliser beaucoup d’huile, quelques cuillères à soupe au maximum et c’est totalement facultatif. Il dispose également d’un seau en acier inoxydable de 3,5 litres.

A la FNAC vous pouvez l’acheter pour 89,90 euros (5 euros de moins si vous le récupérez en magasin) tandis que chez Amazon il est en stock pour 99,99 euros.

Purificateur d’air Xiaomi Mi 3H

Purificateur d’air Xiaomi Mi 3H dans PcComponentesPurificateur d’air Xiaomi Mi 3H dans Amazon

Oui, nous savons qu’offrir un purificateur d’air à quelqu’un pour Noël peut être rare, mais ces produits sont de plus en plus nécessaires, surtout vivant dans les grandes villes. Le purificateur d’air Xiaomi Mi 3H filtre l’air et élimine 99% des bactéries, virus, fumée de tabac, particules, pollen et poussière jusqu’à 0,3 micron.

Il est intégré à l’écosystème Xiaomi et à son application Xiaomi Home, vous pouvez donc créer des combinaisons avec d’autres de ses produits connectés.

Vous pouvez le trouver dans PcComponentes pour 125 euros, également sur Amazon pour 125 euros. Les deux magasins offrent la livraison gratuite.

Ampoule intelligente LED Xiaomi Mi

Mon ampoule LED intelligente dans MediaMarkt

Un autre produit qui ne peut pas manquer parmi les fans de Xiaomi et les fans de Smart Home est une ampoule WiFi intelligente. Ampoule intelligente LED Xiaomi Mi C’est la version de l’ampoule intelligente connectée à internet avec des millions de couleurs.

En plus des différentes nuances de blanc, vous pouvez l’allumer dans des millions de couleurs pour créer vos propres styles d’éclairage à la maison. Plusieurs ampoules peuvent être combinées dans une même pièce et utilisées avec l’assistant Google ou avec Alexa.

Obtenez-le chez MediaMarkt pour 15,99 euros.

Xiaomi Mi TV Box S

Xiaomi Mi TV Box S dans PcComponentesXiaomi Mi TV Box S dans Amazon

Xiaomi Mi TV Box S est un lecteur multimédia basé sur Android TV qui, en le connectant à un téléviseur, tout modèle avec une connexion HDMI et un réseau WiFi, le transformera en Smart TV.

Il est compatible avec la vidéo 4K et HDR, en plus d’avoir Android TV comme système d’exploitation, il dispose de l’assistant Google intégré (vous pouvez lui parler depuis votre télécommande) et Chromecast pour envoyer du contenu du téléphone au téléviseur.

Chez PcComponentes, cela ne coûte que 60 euros et chez Amazon 59 euros.

Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential sur AmazonXiaomi Mi Electric Scooter Essential sur PcComponentes

Si les scooters électriques sont devenus la norme de transport personnel dans de nombreuses villes, cela Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel C’est l’un des scooters les plus connus au monde. Et aussi pas cher.

Ce scooter a une autonomie de 20 kilomètres et une vitesse maximale de 20km/h. Parfait pour se déplacer dans votre ville tous les jours de manière rapide et propre.

Il peut être acheté sur Amazon pour 349,99 euros mais la meilleure offre est chez PcComponentes pour 304 euros.

Ensemble de capteurs intelligents Xiaomi Mi

Ensemble de capteurs intelligents Xiaomi Mi sur eBay

Mon ensemble de capteurs intelligents C’est un kit de capteurs conçu pour s’installer dans toute votre maison et la protéger. Il dispose d’une base d’interconnexion Bluetooth et de votre réseau WiFi, d’un détecteur de mouvement, de quelques capteurs pour portes et fenêtres et d’un haut-parleur d’alarme.

Vous pouvez le connecter à Xiaomi Home et l’intégrer à d’autres de leurs produits, tels que leurs caméras de sécurité. C’est un kit pas cher parfait pour savoir instantanément si une fenêtre s’ouvre, s’il y a un mouvement étrange et pour être serein lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Vous pouvez acheter ce kit pour 60 euros sur eBay.

