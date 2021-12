Noël 2021 : combien coûtent les timbres de première et deuxième classe ?

Vous avez des cartes de Noël de dernière minute à envoyer ? Il nous reste encore du temps! (Photo : .)

Noël est, bien sûr, la période la plus merveilleuse de l’année, mais ce n’est pas sans stress.

Prenez, par exemple, le fait de devoir vous assurer que vous avez posté toutes vos cartes et vos colis avant les dernières dates de publication des jours fériés.

Si vous avez écrit le message ou la lettre le plus sincère à quelqu’un ce Noël, vous voulez vous assurer qu’il l’obtient réellement. En plus de noter les dates, vous devez vous assurer que vous avez payé les bons timbres. .

Combien coûtent les timbres maintenant et combien de temps faut-il pour les envoyer par la poste ?

Combien coûtent les timbres ?

Le prix d’un timbre de première classe commence à 85 pence.

Assurez-vous de vérifier le poids de votre lettre avant de la publier (Photo : .)

Un timbre sera valable pour tout article pesant jusqu’à 100 g – couvrant la plupart des cartes et lettres – et le coût d’envoi de quelque chose de première classe augmente à mesure que les articles deviennent plus lourds.

Pour la deuxième classe, le prix d’un timbre commence à 66p pour les lettres jusqu’à 100g.

Combien de temps faut-il pour livrer les timbres de première et de deuxième classe ?

Les lettres et cartes de première classe au Royaume-Uni doivent être livrées par Royal Mail le lendemain de leur publication, à condition que votre article soit publié dans les délais de collecte.

Les lettres et cartes de deuxième classe au Royaume-Uni sont considérées comme du courrier moins urgent et peuvent prendre jusqu’à deux à trois jours ouvrables pour être livrées.

Donc, si vous voulez que quelque chose arrive le plus tôt possible, gardez un œil sur l’heure de collecte de la boîte aux lettres.

Quelles sont les dernières dates de publication en première et deuxième classe pour Noël ?

Si vous envoyez simplement quelque chose qui nécessite un tampon – donc une carte, une lettre ou un petit chèque-cadeau – les dates dont vous avez besoin sont les suivantes :

samedi 18 décembre – date limite pour 2e classe, 2e classe signé pour et Royal Mail 48

mardi 21 décembre – dernière date pour 1ère classe, 1ère classe signé pour, Royal Mail 24 et Royal Mail Tracked 48

Il existe différentes dates pour l’envoi de colis plus volumineux et l’envoi de courrier à des personnes en dehors du Royaume-Uni, il est donc important de vérifier ou de faire face à la liste des méchants de quelqu’un ce Noël.



