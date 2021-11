Noël 2021 : des expériences insolites au Royaume-Uni et à la maison que vous pouvez offrir

Ceux-ci font des cadeaux inoubliables (Photo: Metro.co.uk)

Le temps des achats de Noël est bien entamé, et beaucoup d’entre nous parcourent furieusement les magasins à la recherche de cadeaux pour leurs proches.

Mais si vous voulez essayer une façon plus durable de faire des cadeaux que les cadeaux qui finissent à la poubelle, pourquoi ne pas leur offrir une expérience qu’ils n’oublieront jamais ?

De plus, les bons électroniques permettent d’économiser sur le fait d’essayer de faire livrer les choses à temps pendant la ruée de Noël.

Nous avons rassemblé quelques expériences vraiment uniques que vous pouvez vivre à la maison ou au Royaume-Uni, des cours de cuisine au vol dans un véritable avion Spitfire.

Lisez ci-dessous pour découvrir quelques-uns des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir à Noël.

Une réplique de l’expérience « Bake Off » à la tente The Big London Bake

Pour une star de Bake Off en devenir (Photo : Scott Mathieson)

Connaissez-vous le prochain Giuseppe ? Donnez-leur une chance de faire leurs preuves avec une réplique de l’expérience « Bake Off » à The Big London Bake Tent.

Les boulangers ont 90 minutes pour se frayer un chemin jusqu’à un spectacle, alors qu’ils rivalisent pour être couronnés Star Baker. Même Paul Hollywood approuverait.

Achetez un bon pour deux de 91 £ chez The Big London Bake

Comment trouver l’amour et d’autres cours virtuels de développement personnel à l’École de la vie

Un cadeau qui fait une différence durable (Photo : BigstocK)

Pour cet ami perpétuellement célibataire, un cours de développement personnel pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour trouver celui-là.

Si vous n’êtes pas sûr de la façon dont ce cadeau se passerait, The School of Life propose des cours virtuels sur tout, de la construction de la confiance en soi au développement du potentiel de carrière.

Séances à partir de 40 £ à l’École de la vie

Vol dans un Spitfire de la Seconde Guerre mondiale

Prêt à décoller

Revivez l’histoire avec un vol audacieux dans un spitfire de la Seconde Guerre mondiale – l’un des 53 restants dans le monde !

Les passagers chanceux sont emportés dans les airs pour un vol de 30 minutes avec un pilote qualifié de la RAF.

Achetez un bon de 2 975 £ aux Virgin Experience Days

Cours de perfectionnement des pâtes à l’école de cuisine de Leiths

Apprenez à être un maître des pâtes

Les cuisiniers passionnés peuvent apprendre à faire leurs propres pâtes à partir de zéro, avec ou sans machine à pâtes grâce aux experts de l’école de cuisine Leiths.

Après cette masterclass, ils seront aussi bons en cuisine italienne qu’une vraie nonna. Maman mia !

Réservez pour 165 £ chez Leiths

Excursion d’une journée au Belmond British Pullman Golden Age Of Steam avec déjeuner à cinq plats et champagne

Tous à bord !

Renvoyez-les à l’âge d’or du voyage avec un voyage dans le célèbre train à vapeur britannique Pullman.

Les passagers ont droit à un somptueux déjeuner de cinq plats et sont même accueillis avec une coupe de champagne lorsqu’ils embarquent à Londres Victoria.

Réservez à partir de 420 £ par passager pour un aller-retour depuis Londres Victoria à Belmond

Cours en ligne d’aromathérapie pour le stress

Et respirez… (Photo : Bigstock)

Après une année stressante, nous pouvons tous penser à quelqu’un qui a besoin d’un peu de R&R.

Cette masterclass Zoom est conçue pour montrer comment l’aromathérapie peut aider à faire face aux symptômes du stress, ainsi que pour enseigner d’autres formes de gestion du stress.

Réservez pour 40 £ chez Neal’s Yard Remedies

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();