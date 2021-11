Noël 2021 : guide cadeau jeu de société et RPG – de D&D à MTG

Wrath Of The Lich King est de retour… sous forme de jeu de société ! (photo : Z-Man Games)

Choisissez des cadeaux de Noël pour le joueur de table de votre vie, notamment un jeu de société Fallout: New Vegas et un calendrier de l’Avent chibi Space Marine.

Grâce aux effets persistants du verrouillage, les jeux de table n’ont jamais été aussi populaires qu’actuellement. Cette montée en popularité est complétée par des ajouts sympas et innovants au passe-temps, avec une tonne de nouvelles versions juste à temps pour Noël.

Des innovations telles que la boîte à outils du maître d’Arkenforge, qui permet à Dungeon Masters de créer des cartes animées avec éclairage, son et effets visuels – à exécuter sur n’importe quel téléviseur ou table de jeu numérique – est l’une des nouvelles idées les plus cool de l’année. Ou il y a un buzz similaire autour des Necromolds, qui vous permet de modéliser des miniatures fantastiques de Spell Clay (une substance semblable à Play-Doh) dans des moulages en plastique et vous encourage à les «écraser» lorsqu’elles meurent.

Si vous n’avez pas réussi à précommander une copie du nouveau HeroQuest, il existe encore de nombreux jeux de table dans lesquels il vaut la peine d’investir comme cadeau de Noël pour la famille et les amis, avec des options pour tous les âges et tous les budgets. De la science-fiction et de la fantaisie au kitsch de fabrication de courtepointes, il y en a pour tous les goûts si vous voulez vous amuser sur la table à Noël. Alors rangez cette vieille boîte Monopoly en lambeaux et investissez dans quelque chose de plus gratifiant et créatif ce Noël…

Mieux que l’émission Netflix (photo : Don’t Panic Games)

Cowboy Bebop : Sérénade de l’espace

Si vous avez passé le mois dernier à revoir l’anime des années 1990 dans l’attente de la nouvelle série Netflix d’action en direct, pour être horriblement déçu, soyez heureux de pouvoir vous consoler en jouant à Cowboy Bebop: Space Serenade en tant que jeu de table. Space Serenade est un jeu de construction de deck compétitif adapté pour deux à quatre joueurs, qui vous permet de jouer l’un des tristement célèbres membres de l’équipage du vaisseau spatial Bebop.

Soyez votre meilleur chasseur de primes en obtenant le plus de points de réputation à la fin du jeu et en battant le roi des emos et le chef de gangster / rival amoureux, Vicious. Vous devrez travailler ensemble pour capturer les hors-la-loi recherchés par l’ISSP et acheter des cartes qui vous permettront d’améliorer votre deck. Volez de planète en planète pour faire le plein de carburant, de capacités spéciales et de friandises pour chiens pour Ein.

Prix ​​conseillé : ~ 40 £ par Don’t Panic Games

Aussi Noël que Warhammer devient (photo : Games Workshop)

Da Red Gobbo et Bounca

Waaagh ! Aucune liste de Noël ne serait complète sans un squig festif, les montures de guerre moins que mignonnes des Orks de Warhammer. Sculpté comme s’il était sur le point d’apporter de la joie et de la bonne humeur à tous, Da Red Gobbo emballe la puissance de Da Revolushun avec lui sous la forme de son kustom grot blasta.

Sa fidèle Bounca, qui semble avoir des bois cultivés, peut même se voir donner un nez rouge si vous le souhaitez, tout en peignant cette beauté le lendemain de Noël. Da Red Gobbo peut être utilisé avec les armées orks et est livré avec des règles à utiliser dans le jeu Warhammer Legends.

Prix ​​conseillé : 23,50 £ par Games Workshop

Quitter le calendrier de l’Avent : le mystère de la grotte de glace

Si vous avez déjà joué à Until Dawn, vous savez que les stations de ski peuvent être assez mortelles. Dans ce calendrier de l’Avent innovant, c’est le retour sur les pentes sinistres alors qu’une avalanche dévale la montagne. Tout comme vous êtes sûr d’être enterré vivant et de manquer le prochain après-ski, vous réalisez que vous avez évité une mort certaine en vous glissant dans une grotte glacée. Mais il fait froid et vous devez trouver sept objets pour vous en sortir vivant.

Derrière chaque porte du calendrier de l’Avent, vous trouverez une nouvelle énigme, dont la solution vous rapprochera de plus en plus de la sortie de la grotte. Et si tu n’y arrives pas, eh bien… au moins ce sera Noël quand tu auras fini.

RRP £30 par Thames & Kosmos

Pour un Noël relaxant (photo : Asmodee UK)

Patchwork : édition de Noël

Si vous aimez les jeux de table festifs, cette refonte festive, y compris des pions d’arbres de Noël miniatures (alias pièces de jeu), est super mignonne. Ce jeu de gestion de ressources serré pour deux vous donnera envie de vous blottir dans l’irrésistible courtepointe que vous construisez.

Collectez simplement le plus de boutons pour gagner en construisant une courtepointe sur le thème de Noël à partir des jetons colorés du jeu. Il s’agit d’un jeu de stratégie légère et de reconnaissance de formes parfait qui a l’air festif sur la table et a une rejouabilité presque infinie.

Prix ​​conseillé : 21,99 £ par Asmodee Royaume-Uni

Un cadeau de Noël très substantiel (photo : Games Workshop)

Cri de guerre : récolte rouge

Les mutants épris d’araignées de Tarantulos Brood affrontent les Darkoath Savagers, un groupe de barbares brutaux, dans ce jeu d’escarmouche basé sur Warhammer: Age of Sigmar. Les deux groupes se disputent le contrôle de Varanite, une ressource précieuse, pour gagner la faveur d’Archaon the Everchosen. Le paysage est un paysage clos de mines et de machines, qui à lui seul ferait un cadeau formidable pour tout joueur de votre foyer car il dépeint l’environnement brutal des Eightpoints.

Le coffret Red Harvest vous offre tout ce dont vous avez besoin pour commencer à jouer, en tant que débutant ou vétéran, dans ce jeu de combat de bandes de guerre rapide se déroulant dans les Royaumes Mortels. L’introduction de quêtes de branchement montre un nouvel engagement envers le gameplay narratif et vous permet de choisir votre propre destin en coopérant avec les missions Skaven ou Khainite dans Chaos. Vaut chaque centime du prix un peu élevé et une grande distraction pendant que nous attendons la confrontation entre The Everchosen et Sigmar.

Prix ​​conseillé : 130 £ par Games Workshop

Magic: The Gathering – Innistrad Crimson

Quelqu’un a-t-il parlé d’un mariage rouge ? Ce n’est plus Halloween mais nous sommes de retour dans les terres effrayantes d’Innistrad pour Crimson Vow. Vous êtes invité à assister au plus grand mariage de vampires de l’histoire d’Innistrad (vérifiez simplement ce qui est servi pour le dîner) et à un lien entre les lignées Markov et Voldaren. Olivia Voldaren est la mariée et vise à conclure un pacte avec les Markov pour prendre le contrôle d’Innistrad.

Il y a de nouveaux mécanismes à prendre en compte, y compris de nouveaux jetons prédéfinis appelés jetons de sang qui vous offrent un moyen simple et polyvalent d’échanger des cartes en fin de partie, pour avoir une chance de tirer quelque chose de plus utile – comme le nouveau Cemetery Prowler, un des meilleures cartes de cette extension.

Enfin! Un nouveau jeu Fallout : New Vegas (photo : Modiphius Entertainment)

Fallout : Guerre des Terres Désolées

Tombé au bord du chemin parmi une marée de jeux d’escarmouche sur table, dans Fallout: Wasteland Warfare, vous construisez votre propre équipage à l’aide de miniatures en résine à l’échelle 32 mm – en choisissant des personnages parmi un large éventail de factions familières des jeux vidéo. Maintenant, il y a aussi une extension des règles de New Vegas que vous pouvez jouer dans le désert de Mojave, afin que vous puissiez reprendre la bataille pour le barrage Hoover.

Ce qui rend ce jeu si immersif, c’est la grande variété de paysages emblématiques et de bâtiments de peuplement (vous pouvez en imprimer vous-même si vous avez une imprimante 3D), de la Red Rocket à Sanctuary Hills, en passant par les distributeurs automatiques Nuka-Cola et les épaves de voitures. Participez à une campagne en solo ou configurez des forces contrôlées par ordinateur en tant que tiers dans des jeux joueur contre joueur ou en coopération. Une fois que vous vous êtes habitué à la mécanique des dés et aux règles simples, c’est un plaisir de jouer.

Fallout : Accessoires – Extension des règles de New Vegas – Prix conseillé : 30 £

Fallout: Wasteland Warfare – Nuka World Parking Lot STL (toujours les meilleurs modèles d’imprimantes 3D) – RRP: 44,99 £

Fallout: Wasteland Warfare – Terrain Expansion Dressing/Scatter STL – RRP : 12 £

Prix ​​conseillé : 11,65 £ (pour trois boosters) par Wizards of the Coast

Le RPG à un anneau

Si votre Noël consiste toujours à regarder la coupe du réalisateur du Retour du roi en boucle jusqu’à ce que toutes les célébrations soient terminées, alors vous voudrez peut-être envisager la nouvelle édition du jeu de rôle The One Ring. Le jeu de rôle sur table le plus réussi sur Kickstarter en 2020, il en est maintenant à sa deuxième édition, avec des règles mises à jour et révisées, une esthétique époustouflante et un focus sur la terre d’Eriador – les terres isolées à l’ouest des Monts Brumeux.

Cela inclut de nouvelles règles pour voyager et un bestiaire avec des statistiques pour tout, des soldats orcs aux trolls des cavernes et aux guerriers des brouettes. Il existe également de nouvelles règles qui vous permettent de créer votre propre « chose sans nom » – ces êtres anciens inconnaissables qui ont créé les profondeurs de Khazad-dûm en rongeant la terre – ce qui est particulièrement amusant. « Bien, bien au-dessous des profondeurs les plus profondes des Nains, le monde est rongé par des choses sans nom. Même Sauron ne les connaît pas. Ils sont plus âgés que lui.

Prix ​​conseillé 42,99 £ par Ligue gratuite

D&D fait Harry Potter (photo : Wizards of the Coast)

Donjons & Dragons – Strixhaven : A Curriculum of Chaos

Poudlard n’a peut-être pas grand-chose à offrir à Noël, mais Wizards of the Coast se sont mobilisés pour sauver la saison des fêtes avec une école de magie différente, alors que le plus grand jeu de rôle au monde va à l’école. Les salles de l’Université de Strixhaven abritent certains des plus grands esprits du multivers Magic: The Gathering et incluent des règles pour créer des étudiants dans l’un de ses cinq collèges.

Vous et votre groupe Dungeons & Dragons pouvez explorer le décor au cours de quatre aventures, qui peuvent être jouées ensemble ou individuellement. Chaque aventure décrit une année universitaire remplie de manigances d’études, d’amitiés qui pourraient se transformer en romances et bien sûr de dangers cachés (nous ne parlons pas seulement de pintes bon marché de morsure de serpent au syndicat étudiant). La vie sur le campus est mouvementée, un mélange d’incidents et de conspirations inquiétantes et il n’y a certainement pas de temps pour les devoirs, car c’est à vous de sauver la situation.

Prix ​​conseillé : 41,99 £ par Wizards of the Coast

World Of Warcraft Unplugged (photo : Z-Man Games)

World Of Warcraft : Jeu de société Wrath Of The Lich King

Même si vous n’avez pas joué à World Of Warcraft depuis des années, vous aurez probablement toujours un faible pour Jaina et Thrall. Le jeu de société Wrath Of The Lich King offre une version unique de la formule du jeu de société Pandemic et présente tous les personnages et lieux emblématiques de l’extension glaciale originale.

Quatre options de difficulté peuvent faire de l’élimination du roi-liche une tâche difficile mais enrichissante un vendredi soir. Il y a un excellent jeu coopératif pour jusqu’à cinq joueurs, et la qualité de construction des miniatures et des illustrations d’actifs sur le point signifie que ce retour à Azeroth est le jeu de société de Noël parfait pour se détendre.

Prix ​​conseillé : 59,99 £ par Z-Man Games

L’esprit de combat fantastique continue (photo : Modiphius Entertainment)

Cinq parsecs de la maison

Pas envie d’une grande réunion de famille ce Noël? Il n’y a pas mieux que ce wargame d’aventure en solo qui se présente sous la forme d’un beau livre décrivant un ensemble de règles fantastiques. Jouez avec toutes les figurines que vous avez sous la main pour créer des manigances de science-fiction sans avoir besoin d’autres joueurs.

Qui a besoin d’amis quand vous pouvez rassembler un équipage dans cette escapade galactique, avec des batailles générées de manière procédurale, pour jouer avec vos gardiens personnels de la galaxie ? Si vous étiez un fan de Fighting Fantasy ou de la série Lonewolf, alors vous en aurez certainement un coup de pied.

Prix ​​conseillé : 25 £ par Modiphius Entertainment

Maintenant que vous avez tout vu (photo : Games Workshop)

Calendrier de l’Avent Space Marine Chibi Warhammer 40,000

Mignons comme un bouton, ces Space Marines de collection en vinyle pré-peint de deux pouces cherchent toujours à faire le travail de l’Empereur divin ce Noël. Dans chaque fenêtre du calendrier de l’Avent, vous trouverez un Space Marines différent, mignon mais mortel, avec 24 Intercessors armés de fusils bolters et des marques de chapitre dédiées et des proportions exagérées de style chibi. Tout est présenté sur une base d’affichage ronde et noire, c’est donc un cadeau pas seulement pour Noël.

Prix ​​conseillé : 60 £ par Bandai et Games Workshop

Par Lucy Orr

